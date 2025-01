Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπέλυσε η Ουκρανία σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, πλήττοντας δύο σπίτια στην περιφέρεια Ταμπόφ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας, ο Εβγκένι Περβίσοφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι άνθρωποι έλαβαν φροντίδα για τραύματα που προκλήθηκαν από θραύσματα τζαμιών καθώς δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν δύο σπίτια στην πόλη Κοτόφσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 480 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο κτίρια υπέστησαν μόνον ελαφρές ζημιές, ενώ στους κατοίκους προσφέρθηκε προσωρινή στέγη και δεν χρειάστηκε να εκδοθεί εντολή εκκένωσης.

«Τρεις (άνθρωποι) τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια, άλλοι τέσσερις διαμαρτυρήθηκαν για υψηλή αρτηριακή πίεση», διευκρίνισε.

Last night, Ukrainian drones hit the port of Novorossiysk in Russia. It is unclear what exactly was hit, but a fire could be seen. pic.twitter.com/vgvddRWH2B