Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Utair πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

To Boeing 737 στο οποίο επέβαιναν 173 επιβάτες και είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό την πόλη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν προσγειώθηκε με ασφάλεια.

H Utair ανακοίνωσε ότι η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω δυσλειτουργίας του σταθεροποιητή, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το πλήρωμα και οι επιβάτες του αεροσκάφους είναι καλά και δεν τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του αερομεταφορέα.

