Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδία Παναγιώτου. καθημερινά βρίσκει έναν τρόπο να δημιουργεί περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, του αποφέρει κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Έτσι λοιπόν την περίοδο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κλειστό για τις διακοπές των Χριστουγέννων ο ευρωβουλευτής κατάφερε και έκανε πρόταση γάμου και λίγο αργότερα πήρε και μια συνέντευξη από τη μητέρα του, με σκοπό να μιλήσει για το πως μεγάλωσε ο ίδιος!

Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Λίγο πριν φύγει το 2024, επιστράτευσε τον Άι Βασίλη ως μάρτυρα, γονάτισε μπροστά στην σύντροφο του Στυλιάνα Αβερκίου και της ζήτησε να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους. Εκείνη απάντησε «ναι».

Βίντεο βέβαια δεν δημοσιοποιήθηκε αλλά ο Φειδίας Παναγιώτου φρόντισε να ενημερώσει τους ακόλουθους του με μια ανάρτηση και μια φωτογραφία στο Χ.

