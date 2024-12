Ένας 21χρονος influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πέθανε αφού φέρεται να κατέβασε ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι στο πλαίσιο μιας πρόκλησης στην Ταϊλάνδη. Στον Thanakarn Kanthee, από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ, προσφέρθηκαν 840 περίπου ευρώ ως βραβείο για να πιει ένα ουίσκι 350ml σε ένα πάρτι.

Γνωστός ως «Bank Leicester», αναλάμβανε προκλήσεις για να κερδίζει χρήματα για να συντηρεί την οικογένειά του.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε σε ένα πάρτι στην πόλη Chanthaburi δείχνει τον κόσμο να γελάει και να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να πίνει.

Λίγες μόνο στιγμές μετά την κατάποση του αλκοόλ ο Thanakarn άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και να κάνει εμετό.

An online influencer died from alcohol poisoning after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one go.



Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, known for his rap performances while selling garlands, accepted a dare to drink the entire bottle in exchange for 30,000 baht.



In… pic.twitter.com/V4TrAUvKnz — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 26, 2024

Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν απλά μια πρόκληση κατέληξε σε τραγωδία καθώς κατέρρευσε στο πάτωμα, σύμφωνα με τη Metro. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να γίνει για να σωθεί και κηρύχθηκε νεκρός.

Ο Thanakarn ζούσε με τη γιαγιά του από τότε που ήταν μόλις δύο μηνών. Από την ηλικία των επτά ετών πουλούσε γιρλάντες σε υπαίθρια αγορά, ώστε να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του και τη γιαγιά του.

Έκανε αυτοσχέδια ραπ τραγούδια για να προσελκύσει αγοραστές και σε διάφορα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται να δέχεται προκλήσεις για να πιει αλκοόλ με αντάλλαγμα χρήματα, ανέφερε η Bangkok Post.

[Update] The five people who were present when Thanakarn, 27, was allegedly dared to consume an entire 350ml bottle of alcohol in one go at a party in Chanthaburi's Tha Mai District have denied daring or paying him to do it, despite numerous pieces of evidence.



Thanakarn had… pic.twitter.com/xDMfqQWcxJ — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 26, 2024

Μια σελίδα στο Facebook έδειχνε κάποιους παρευρισκόμενους στο πάρτι να γελάνε καθώς οι διασώστες μετέφεραν τον Thanakarn σε ασθενοφόρο πάνω σε φορείο.

Μετά τον θάνατό του, ο ακτιβιστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Guntouch Pongpaiboonwet προσφέρθηκε να υποστηρίξει την οικογένειά του. «Οι άνθρωποι έσπευσαν να φτιάξουν περιεχόμενο και να διασκεδάσουν με αυτό, αλλά όταν ήρθε η ώρα να αναλάβουν την ευθύνη, ούτε μια ψυχή δεν τόλμησε να κάνει το βήμα μπροστά», δήλωσε ο Guntouch.

The police are investigating online content creators connected to Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, who died after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one sitting.



Thanakarn had been drinking the day before the fatal dare. One of five witnesses, who may become a… pic.twitter.com/vd8wXzhuJ2 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 27, 2024

Η αστυνομία συνέλαβε δύο influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τον θάνατό του.