Η πτήση 7C 2216 της Jeju Air από την Μπανγκόκ μετέφερε 175 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο της κομητείας Muan, στο νοτιοδυτικό άκρο της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα θύματα είναι 82 άνδρες, 83 γυναίκες και 12 άτομα των οποίων το φύλο δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία South Jeolla. Και οι δύο επιζώντες ήταν μέλη του πληρώματος, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης.

Δύο Ταϊλανδοί υπήκοοι ήταν μεταξύ των επιβαινόντων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κτηματολογίου της Νότιας Κορέας. Όλοι οι άλλοι επιβάτες ήταν Νοτιοκορεάτες.

Τι προκάλεσε το ατύχημα;

Οι ειδικοί είπαν στο CNN ότι η κοιλιά του αεροπλάνου – συγκεκριμένα, οι τροχοί που χρησιμοποιούνται για την απογείωση και την προσγείωση – φαινόταν να μην έχουν αναπτυχθεί πλήρως πριν από την προσγείωση. Αλλά τι προκάλεσε αυτή την αποτυχία να αναπτυχθεί είναι ακόμα ασαφές.

South Korea's MBC TV has released Footage appearing to show an Explosion, possibly a Bird Strike, in the Right-Wing Engine of Jeju Air Flight 2216, right before it Crashed earlier at Muan International Airport in South Korea.

Οι αναλυτές της αεροπορίας είπαν ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού οι αρχές της Νότιας Κορέας μπορέσουν να εντοπίσουν οριστικά τι θα μπορούσε να προκάλεσε τη συντριβή συμπεριλαμβανομένων εικασιών από τοπικούς αξιωματούχους για ενδεχόμενο χτύπημα πτηνού πριν από την προσγείωση.

Τα σχόλια έγιναν αφότου ο Lee Jeong-hyun, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Muan, ενημέρωσε τα μέσα ενημέρωσης ότι η αιτία του συγκλονιστικού δυστυχήματος «υπολογίζεται ότι ήταν το χτύπημα πουλιού ή η κακοκαιρία». Όμως, τα πλάνα της συντριβής έδειξαν καθαρό ουρανό εκείνη την ώρα.

Ο David Soucie, πρώην επιθεωρητής ασφάλειας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, είπε ότι «η κερδοσκοπία είναι ο χειρότερος εχθρός ενός ερευνητή».

Jeju Air flight skids off runway in South Korea's Muan International Airport.

175 passengers, 6 crew members were aboard. 23 people confirmed dead thus far according to Yonhap.

«Στην πραγματικότητα, γι’ αυτό είναι τόσο προστατευμένο όταν υπάρχει έρευνα ατυχήματος αεροσκάφους, οι πληροφορίες προστατεύονται. Δεν υποτίθεται ότι κάνουν εικασίες για τέτοιου είδους πράγματα», είπε ο Soucie στην Paula Newton του CNN.

Ο σύμβουλος της αεροπορικής βιομηχανίας Scott Hamilton επανέλαβε τις ανησυχίες του Soucie και προέτρεψε τις αρχές της Νότιας Κορέας να «σταματήσουν να κάνουν δηλώσεις» σε αυτό το στάδιο.

Η συντριβή της Κυριακής είναι «πολύ περίπλοκη» δεδομένου ότι τόσο το αεροσκάφος όσο και το αεροπλανοφόρο έχουν ισχυρό ιστορικό ασφάλειας και οι συνθήκες πτήσης ήταν εξαιρετικές, δήλωσε δημοσιογράφος της αεροπορίας.

Το Boeing 737-800 είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη στον κόσμο και το καθένα χρησιμοποιείται για περίπου τέσσερις ή πέντε πτήσεις την ημέρα, είπε ο Geoffrey Thomas, συντάκτης του Airline News, στην Paula Newton του CNN.

«Είναι το πιο αξιόπιστο αεροσκάφος στον κόσμο και βρίσκεται σε υπηρεσία εδώ και 20 χρόνια», είπε. «Όλοι ξέρουν πώς λειτουργεί. Και λειτουργεί πραγματικά, πολύ καλά. Και η συντήρηση που γίνεται στη Νότια Κορέα είναι τόσο καλή όσο γίνεται σε όλο τον κόσμο».

«Είναι λίγο ασαφές εάν το κάτω αμάξωμα κατέρρευσε κατά την προσγείωση ή εάν το υπόστρωμα δεν είχε αναπτυχθεί καθόλου. Αυτό είναι ένα πραγματικά σοβαρό θέμα στο οποίο προφανώς οι ερευνητές θα επικεντρωθούν πολύ», πρόσθεσε ο Τόμας.

Death toll from plane crash in South Korea rises to 47, more than 130 people still missing.



The incident occurred when a Jeju Air flight, carrying 181 passengers and crew from Bangkok, veered off the runway upon landing, colliding with a barrier and bursting into…

Πρόσθεσε ότι «είναι περίεργο» ότι η συντριβή συνέβη, δεδομένου ότι προσγειώθηκε υπό ξηρές και ηλιόλουστες συνθήκες σε ένα καλό αεροδρόμιο.

Ο αμερικανικός γίγαντας της αεροπορίας Boeing είχε μια ταραχώδη περίοδο τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων δύο συντριβών του 737 Max, μια τραγωδία για την οποία η εταιρεία συμφώνησε να παραδώσει την ενοχή της για εξαπάτηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του αεροπλάνου.

Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν περιγράψει το Boeing 737-800 – ένα παλαιότερο και διαφορετικό μοντέλο από το Max – ως ένα αξιόπιστο άλογο του ουρανού με εξαιρετικά ισχυρό ιστορικό ασφάλειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jeju Air είπε ότι το αεροσκάφος δεν είχε δείξει «ενδείξεις προβλημάτων» πριν από το ατύχημα της Κυριακής.

«Αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αιτία του ατυχήματος και πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της έρευνας από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία», δήλωσε ο Κιμ Γι-μπάε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο αεροδρόμιο.

Πού επικεντρώνεται η έρευνα;

Στελέχη της εθνικής επιτροπής διερεύνησης περιστατικών είχαν φτάσει για να διερευνήσουν τι προκάλεσε το ατύχημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Χωρών, ο πύργος ελέγχου είχε δώσει εντολή στον πιλότο να αλλάξει πορεία για να προσγειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χτύπημα πτηνών. Ο πιλότος ακολούθησε τις οδηγίες.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, ο πιλότος έκανε μια κλήση στον πύργο. Η απόπειρα προσγείωσης σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά μετά την κλήση του Mayday, σύμφωνα με το υπουργείο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους.

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης «μαύρο κουτί» ανακτήθηκε από την επιτροπή διερεύνησης ατυχήματος, ενώ η συσκευή εγγραφής φωνής δεν έχει ανακτηθεί ακόμη, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου.

Οι καταγραφείς δεδομένων πτήσης ή τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά» προσφέρουν στους ερευνητές ασφάλειας της αεροπορίας κρίσιμα γεγονότα όταν συνδυάζουν ένα περιστατικό.

Περισσότερα από 700 μέλη του προσωπικού της αστυνομίας, του στρατού και της ακτοφυλακής έχουν κινητοποιηθεί για επιτόπιες προσπάθειες αντίδρασης, πρόσθεσε το υπουργείο.

Τι λένε οι αρχές;

Ο ασκών καθήκοντα προέδρου της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι ο τόπος της συντριβής του αεροσκάφους της Κυριακής έχει κηρυχθεί ως ζώνη ειδικής καταστροφής, καθώς υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για το τι προκάλεσε τη θανατηφόρα καταστροφή.

«Θα επικεντρώσουμε όλους τους πόρους στην ανάρρωση και την υποστήριξη των θυμάτων. Κινητοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι πόροι και έχει κηρυχτεί ζώνη ειδικής καταστροφής», δήλωσε ο Τσόι Σανγκ-μοκ σε δήλωση.

Ο Τσόι, ο οποίος ταξίδεψε στο σημείο της συντριβής την Κυριακή, εξέφρασε τα «θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» και δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαχειριστεί τις συνέπειες του συμβάντος και να αποτρέψει παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

Η τραγωδία έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την προεδρία του Τσόι, το τελευταίο κεφάλαιο σε μια εποχή πολιτικού χάους στη Νότια Κορέα.

Ο σημερινός πρόεδρος της χώρας, Yoon Suk Yeol, αφαιρέθηκε από τις εξουσίες του από το κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες μετά από μια βραχύβια εντολή στρατιωτικού νόμου που βύθισε τη χώρα σε πολιτική αναταραχή . Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναστολή, ενώ ανώτατο δικαστήριο αποφασίζει για τη μοίρα του.

Ο Han Duck-soo, ο άνθρωπος που ανέλαβε να αντικαταστήσει τον Yoon ως αναπληρωτής πρόεδρος, παραπέμφθηκε από το κοινοβούλιο την Παρασκευή , πράγμα που σημαίνει ότι ο Choi – ο υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής Πρωθυπουργός – παρενέβη στη θέση του.

Τι είπε ο κατασκευαστής του αεροπλάνου;

Η Boeing εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα στο δυστύχημα.

«Είμαστε σε επαφή με την Jeju Air σχετικά με την πτήση 2216 και είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε», ανέφερε η Boeing σε σύντομη δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της X.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους μας και οι σκέψεις μας παραμένουν με τους επιβάτες και το πλήρωμα», πρόσθεσε η εταιρεία.

