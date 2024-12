Τη βαθιά του θλίψη και θα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος στη Νότια Κορέα εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο επισημαίνει: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό με το αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Profoundly saddened by the tragic incident involving the plane crash in South Korea.



We extend our sincere condolences to the families and loved ones of the victims during this difficult time. pic.twitter.com/qHxm0zkgyL