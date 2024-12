Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στη Νότια Κορέα, όπου αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air με 181 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγο μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μουάν και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει πλέον αυξήσει τον αριθμό των νεκρών σε 151. Από αυτούς, οι 71 είναι άνδρες και οι 71 γυναίκες. Το φύλο 9 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ κάνουν λόγο ακόμη και για 167 επιβεβαιωμένα θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι 181 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο τη στιγμή της συντριβής – μεταξύ των οποίων και έξι μέλη του πληρώματος. Δύο μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους διασώθηκαν από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας, ο πύργος ελέγχου είχε προειδοποιήσει για πλήγμα πουλιών στο αεροσκάφος πριν από τη συντριβή του στο αεροδρόμιο της Μουάν.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες του αεροσκάφους της Jeju Air επέστρεφαν από πενθήμερη χριστουγεννιάτικη εκδρομή-πακέτο στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Newsis, το οποίο επικαλείται το Sky News.

Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των θυμάτων χρησιμοποιώντας τη λίστα επιβατών με τις θέσεις του αεροσκάφους.

Το δρομολόγιο μεταξύ Μουάν και Μπανγκόκ εκτελείται τέσσερις φορές την εβδομάδα από τις 8 Δεκεμβρίου. Το εποχικό πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 23 Μαρτίου.

Εντωμεταξύ, μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν μια «δυνατή έκρηξη» και είδαν σπινθήρες στον κινητήρα του αεροπλάνου πριν από τη συντριβή του.

Ο 41χρονος Yoo Jae-yong, ο οποίος διέμενε κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε ότι είδε μια σπίθα στο δεξί φτερό του αεροπλάνου πριν από τη συντριβή και δήλωσε στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap: «Έλεγα στην οικογένειά μου ότι υπήρχε πρόβλημα με το αεροπλάνο όταν άκουσα μια δυνατή έκρηξη».

South Korea’s MBC TV has released Footage appearing to show an Explosion, possibly a Bird Strike, in the Right-Wing Engine of Jeju Air Flight 2216, right before it Crashed earlier at Muan International Airport in South Korea. pic.twitter.com/Vsy23dmuFZ