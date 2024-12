Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης ότι αναχαίτισαν με επιτυχία έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν εισέλθει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

🚨Sirens sounding across central and southern Israel following a projectile launched from Yemen🚨 pic.twitter.com/X0nnsDASGR