Ο τάφος του πρώην προέδρου της Συρίας Χαφέζ αλ Άσαντ, που βρίσκεται στη γενέτειρά του, στα παράλια της Μεσογείου, πυρπολήθηκε, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Χαφέζ αλ Άσαντ κυβέρνησε επί τρεις δεκαετίες τη Συρία, μέχρι τον θάνατό του, το 2000, οπότε ανέλαβε την εξουσία ο γιος του, Μπασάρ. Ο τελευταίος εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν καταλάβουν οι αντάρτες τη Δαμασκό, την Κυριακή.

Ο τάφος του Χαφέζ αλ Άσαντ, που βρίσκεται σε ένα μαυσωλείο στην αλαουίτικη πλευρά της Λαττάκειας, κάηκε από τους αντάρτες, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέσα στο μαυσωλείο, που περιβάλλεται από έναν θόλο διακοσμημένο με ανάγλυφα, θεάθηκαν άνδρες που κρατούσαν τη σημαία της συριακής επανάστασης.

