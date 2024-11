Πόσο επικίνδυνη και κομβική για την ανθρωπότητα μπορεί να αποβεί για την έκβαση της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας, η έγκριση από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, της χρήσης πυραυλικών πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας;

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη που αλλάζει ραγδαία τη μορφή του πολέμου.

Σύμφωνα με τον αναλυτή και καθηγητή του πανεπιστημίου USN της Νορβηγίας, Glenn Diesen, η συζήτηση αυτή κρύβει πολλές παγίδες και μπορεί να αποβεί βαθύτατα παραπλανητική.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Diesen τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν ότι η επίθεση στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς δεν ξεπερνά τη γραμμή μεταξύ πολέμου δι’ αντιπροσώπων και άμεσου πολέμου, είναι λανθασμένη και ενέχει σοβαρό κίνδυνο παγκόσμιας ανάφλεξης.

«Το ΝΑΤΟ μπορεί να πετύχει να αυταπατηθεί, ωστόσο για τη Ρωσία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για πράξη πολέμου», τονίζει ο Νορβηγός καθηγητής διεθνών σχέσων με ειδικότητα στη γεωοικονομία, τη ρωσική εξωτερική πολιτική και η Ευρύτερη Ευρασία.

Το επιχείρημα ότι «η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της» ως δικαιολογία για να επιτρέψει το ΝΑΤΟ πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία είναι πολύ χειριστικό, επισημαίνει ο Diesen. Το κοινό παρασύρεται με μια πολύ λογική προϋπόθεση, που βασίζεται στην καθολική αποδοχή του δικαιώματος στην αυτοάμυνα.

Μόλις το κοινό αποδεχτεί την προϋπόθεση, τότε παρουσιάζεται ως αυτονόητο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εφοδιαστεί με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να επιτεθεί στη Ρωσία.

Η έκταση της εμπλοκής του ΝΑΤΟ στον πόλεμο, ως το κύριο ζήτημα, εξαλείφεται στη συνέχεια εντελώς από το επιχείρημα.

Το σημείο εκκίνησης μιας ειλικρινούς συζήτησης πρέπει να ξεκινά με τη σωστή ερώτηση: Πότε ξεπερνιέται η γραμμή μεταξύ του πολέμου δι’ αντιπροσώπων και του άμεσου πολέμου; Εδώ πρόκειται για αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που η χρήση τους εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις αμερικανικές πληροφορίες και τη στόχευση. Θα χρησιμοποιούνται από αμερικανούς στρατιώτες και θα καθοδηγούνται από αμερικανικούς δορυφόρους. Η εκτόξευσή αυτών των πυραύλων από το ουκρανικό έδαφος δεν καθιστά λιγότερο άμεση την επίθεση των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να μπαίνουμε στη θέση των αντιπάλων και να αναρωτιόμαστε πώς θα ερμηνεύαμε την κατάσταση και τι θα κάναμε αν η κατάσταση αντιστρεφόταν. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν εισβάλει σε πολλές χώρες όλα αυτά τα χρόνια, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει πολύ για να στήσει ένα υποθετικό σενάριο. Πώς θα αντιδρούσαμε αν η Ρωσία έστελνε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, εξαρτώμενους από τις ρωσικές πληροφορίες και τη στόχευση, χειριζόμενους από Ρώσους στρατιώτες και καθοδηγούμενους από ρωσικούς δορυφόρους, για να επιτεθούν σε χώρες του ΝΑΤΟ με το πρόσχημα ότι απλώς βοηθούν τη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία, την Υεμένη ή μια άλλη χώρα να αμυνθεί; Αυταπατόμαστε αν προσποιούμαστε ότι αυτό δεν θα ερμηνευόταν ως άμεση επίθεση και, παρά τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να ανταποδώσουμε για να αποκαταστήσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ.

Η προειδοποίηση του Σεπτεμβρίου

Ο πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι η Ρωσία θα το ερμήνευε αυτό ως άμεση επίθεση και την έναρξη ενός πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας και υποστήριξε ότι η Ρωσία θα απαντούσε αναλόγως.

Ιστορίες για χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία ή στο Κουρσκ χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν την επίθεση στη Ρωσία. Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί σαφή στοιχεία γι αυτόν τον ισχυρισμό. Οι Βορειοκορεάτες που εκπαιδεύονται στη Ρωσία προορίζονται πιθανότατα ως αποτρεπτικό μέσο σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ θα προχωρούσε σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, κάτι που φαίνεται ότι συμβαίνει τώρα. Ωστόσο, ακόμη και αν οι Βορειοκορεάτες εμπλακούν στις μάχες, αυτό δεν καθιστά το ΝΑΤΟ λιγότερο συμμετέχοντα στον πόλεμο με το να επιτεθεί στη Ρωσία.

Ένα άλλο επιχείρημα για την έγκριση χρήσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία, είναι ότι η Ρωσία δεν τολμά να προβεί σε αντίποινα κατά του ΝΑΤΟ

Η απροθυμία της Ρωσίας στο παρελθόν να προβεί σε επαρκή αντίποινα κατά των σταδιακών κλιμακώσεων του ΝΑΤΟ έχει παρουσιαστεί ως απόδειξη για το λανθασμένο αυτό συμπέρασμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αυτοσυγκράτηση της Ρωσίας έχει ενθαρρύνει το ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν υποστήριξε κάποτε ότι η αποστολή F-16 θα οδηγούσε σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέτοιες προειδοποιήσεις τώρα καταγγέλλονται ως «ρωσική προπαγάνδα». Η αποτυχία της Ρωσίας να αντιδράσει όταν οι ΗΠΑ πέρασαν αυτή τη γραμμή σήμαινε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι αυτό δεν ισοδυναμούσε με άμεση επίθεση. Οι κανόνες του πολέμου δι’ αντιπροσώπων στη συνέχεια άλλαξαν.

Το δίλημμα της Ρωσίας τα τελευταία τρία χρόνια ήταν είτε να απαντήσει με κίνδυνο να προκαλέσει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε να εγκαταλείψει σταδιακά την αποτροπή της και να ενθαρρύνει έτσι τις ΗΠΑ. Με κάθε κλιμάκωση του ΝΑΤΟ, η Ρωσία αντιμετωπίζει όλο και υψηλότερο τίμημα για την αυτοσυγκράτησή της.

Πώς θα αντιδράσει τώρα η Ρωσία;

Υπάρχουν πολλά ακόμη βήματα στην κλιμάκωση πριν η Ρωσία πατήσει το πυρηνικό κουμπί. Μπορεί να εντείνει τα πλήγματα σε πολιτικούς στόχους και υποδομές της Ουκρανίας, να εισάγει στρατεύματα της Βόρειας Κορέας που πιθανόν προορίζονταν ως αποτρεπτικό μέσο για μια τέτοια κατάσταση, να πλήξει περιουσιακά στοιχεία του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα και κέντρα εφοδιασμού στην Πολωνία ή τη Ρουμανία, να καταστρέψει δορυφόρους που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις κατά της Ρωσίας ή να επιτεθεί σε στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ/του ΝΑΤΟ σε άλλα μέρη του κόσμου με το πρόσχημα ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε άλλες χώρες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Η απάντηση της Ρωσίας θα εξαρτηθεί επίσης από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι. Οι New York Times υποστήριξαν ότι η χρήση αυτών των πυραύλων θα είναι περιορισμένη και θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για να βοηθήσει την Ουκρανία με την κατάληψη του Κουρσκ, γεγονός που καθιστά επίσης τις ΗΠΑ ακόμη πιο εμπλεκόμενο συμμετέχοντα στην κατάληψη ρωσικού εδάφους.

Η έκταση της αντίδρασης της Ρωσίας θα εξαρτηθεί από τον βαθμό αποτελεσματικότητας των όπλων αυτών. Ο πόλεμος προφανώς κερδίζεται από τη Ρωσία – έχοντας καταλάβει σχεδόν το 25% του ουκρανικού εδάφους στα νοτιοανατολικά, γι’ αυτό και η Μόσχα είναι προσεκτική σε οποιαδήποτε κλιμάκωση, καθώς χρειάζεται μόνο χρόνο. Ωστόσο, εάν τα όπλα αυτά πράγματι ανατρέψουν την πορεία του πολέμου, τότε η Ρωσία θα θεωρήσει ότι είναι υποχρεωμένη να εξαπολύσει μια ισχυρή επίθεση στο ΝΑΤΟ, καθώς το Κρεμλίνο θεωρεί ότι πρόκειται για έναν πόλεμο για την επιβίωσή της χώρας.

Μπορούν τελικά αυτοί οι πύραυλοι να αλλάξουν την πορεία του πολέμου;

Η Ουάσινγκτον έχει παραδεχθεί ότι αυτοί οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν το παιχνίδι. Υπάρχουν δύο λόγοι για την κλιμάκωση του πολέμου σε αυτό το σημείο: (α) για την περαιτέρω αφαίμαξη της Ρωσίας και (β) για να σαμποταριστεί ο στόχος του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο.

Υπάρχουν συντριπτικές αποδείξεις ότι ο πρωταρχικός στόχος για το σαμποτάρισμα κάθε οδού προς την ειρήνη. Ακόμη και ο Ζελένσκι αναγνώρισε τον Μάρτιο του 2022 ότι ορισμένα δυτικά κράτη ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την Ουκρανία ως πληρεξούσιο εναντίον της Ρωσίας: «Υπάρχουν κάποιοι στη Δύση που δεν τους πειράζει ένας μακρύς πόλεμος επειδή αυτό θα σήμαινε την εξάντληση της Ρωσίας, ακόμη και αν αυτό σημαίνει τον αφανισμό της Ουκρανίας και έρχεται με κόστος ουκρανικές ζωές» (The Economist. ‘Volodymyr Zelensky on why Ukraine must defeat Putin’ The Economist, 27 Μαρτίου 2022).

«Διαδοχικά σαμποτάζ των προσπαθειών ειρήνευσης»

Τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Τούρκοι διαμεσολαβητές επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σαμποτάρισαν την ειρηνευτική συμφωνία της Κωνσταντινούπολης για να πολεμήσουν τη Ρωσία μέσω των Ουκρανών, ενώ συνεντεύξεις με κορυφαίους Αμερικανούς και Βρετανούς διπλωμάτες αποκάλυψαν ότι η αποδυνάμωση της Ρωσίας και η αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα ήταν το μόνο αποδεκτό αποτέλεσμα.

Η χρονική στιγμή της απόφασης της Ουάσινγκτον είναι επίσης ύποπτη και φαίνεται να αποσκοπεί στο σαμποτάρισμα της μαζικής εντολής που έλαβε ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου δι’ αντιπροσώπων. Συγκριτικά, ο Ομπάμα σαμποτάρισε ομοίως τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας στα τέλη του 2016, καθώς παρέδιδε τον Λευκό Οίκο στον Τραμπ. Οι αντιρωσικές κυρώσεις και η απέλαση Ρώσων διπλωματών είχαν ως στόχο να σαμποτάρουν την υπόσχεση του Τραμπ να τα βρει με τη Ρωσία. Ο Μπάιντεν φαίνεται να ακολουθεί τον ίδιο μπούσουλα, διακινδυνεύοντας έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να αποτρέψει το ξεμπλοκάρισμα της ειρήνης στην Ουκρανία. Ο Μπάιντεν ήταν πολύ νοητικά εξασθενημένος για να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, αλλά υποτίθεται ότι είναι διανοητικά σε θέση να επιτεθεί στη Ρωσία καθώς ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο, τονίζει στην ανάλυση του ο Glenn Diesen.

Το ΝΑΤΟ πηγαίνει στον πόλεμο

Ο κόσμος σήμερα είναι πιο επικίνδυνος από κάθε άλλη φορά στην Ιστορία. Η απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου αποτελεί σαφέστατα μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία τους.

Αυτό που κάνει αυτή την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η παράλογη αυτοεξαπάτηση όλης της Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα να υπνοβατούμε προς τον πυρηνικό πόλεμο. Θα πρέπει να παρουσιάζονται στο κοινό πιο ειλικρινή επιχειρήματα όταν προβάλλεται η υπόθεση της διακινδύνευσης ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου και του πυρηνικού αφανισμού, καταλήγει ο Diesen.