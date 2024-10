Ανατριχιαστική είναι η στιγμή κατά την οποία «πνεύματα» που φέρεται να στοιχειώνουν ένα ξύλινο εξοχικό σπίτι της δεκαετίας του 1920 προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με παραφυσικούς ερευνητές, ανάβοντας μια σειρά από λάμπες.

Η Ντάνιελ, από το Chaldon του Surrey, αποφάσισε να επιστρέψει με την οικογένειά της στο σπίτι της παιδικής της ηλικίας, το οποίο είχε μεγάλη συναισθηματική αξία, καθώς άνηκε στην οικογένεια για περισσότερα από 35 χρόνια. Ωστόσο, μετά την επιστροφή της, θυμήθηκε την παράξενη παραφυσική δραστηριότητα που φέρεται να είχε βιώσει. Ανησυχώντας ολοένα και περισσότερο, απευθύνθηκε στην ομάδα των παραφυσικών ερευνητών Help! My House is Haunted, αποτελούμενη από τους Μπάρι, Ίαν και Τζέιν.

Σύμφωνα με την Daily Mail η μητέρα ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά της ήταν «τρομαγμένα», αφού φέρονται να βίωσαν κάποια παραφυσική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του τετράχρονου γιου της που «είδε μια θυμωμένη γυναίκα» στο δωμάτιο των παιχνιδιών του. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Ντάνιελ στην εκπομπή, η ομάδα δήλωσε ότι οι υπέρυθρες κάμερές τους κατέγραψαν τα «πνεύματα», τα οποία ισχυρίστηκαν ότι επικοινώνησαν μαζί τους αναβοσβήνοντας φως σε μια σειρά από φώτα.

«Θέλω να απολαμβάνω τη ζωή εδώ, αλλά απλώς νιώθω ότι δεν μπορώ λόγω της δραστηριότητας στο σπίτι», είπε η Ντάνιελ. «Όταν ζούσα εδώ ως παιδί, ένιωθα πάντα ότι παρακολουθούμαι. Η αδελφή μου είχε δει ένα πνεύμα στο δωμάτιό της και πίστευε ότι η γυναίκα ήταν νοσοκόμα. Είπε ότι την κοίταξε και μετά εξαφανίστηκε».

«Δεν είχα ποτέ την εμπειρία να δω φάντασμα μέχρι που επέστρεψα πρόσφατα», ισχυρίστηκε η Ντάνιελ, προτού υποστηρίξει ότι ο «τρομαγμένος» γιος της είχε ήδη συναντήσει ένα πνεύμα στο σπίτι. «Ξέρω ότι ο γιος μου την έχει δει, καθώς μου την περιέγραψε. Μου είπε ότι είχε δει μια γυναίκα στο δωμάτιο των παιχνιδιών. Του είπα: “είναι ευτυχισμένο φάντασμα;“ Αυτός απάντησε: “όχι, μαμά, είναι θυμωμένη“».

«Εκείνο το πρωί, ο τετράχρονος γιος μου έτρεξε πανικόβλητος προς το δωμάτιό μου. Ήταν σε κατάσταση υστερίας και μου είπε ότι υπήρχε μια φωνή στο αυτί του. Τα παιδιά μου είναι τρομαγμένα. Ως μητέρα, απλώς θέλω να τα προστατεύσω. Προσπαθώ να το προσπεράσω και να του πω “είναι η φαντασία σου, είναι ένα όνειρο”, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχω μεγαλώσει σε αυτό το σπίτι, παντρεύτηκα στον κήπο, έκανα το τρίτο παιδί μου εδώ. Αυτό το σπίτι είναι η ζωή μου, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μετακόμισης».

Καθώς οι ερευνητές πλησίασαν το ξύλινο σπίτι, το μέντιουμ, Ίαν, αναρωτήθηκε αν ο «φοβερός πονοκέφαλός» του συνδέεται με την άφιξή τους στην ιδιοκτησία. «Νιώθω ότι θα υπάρξει κάποια ανατροπή σε αυτή την έρευνα. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο απλή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σημαντικό, αλλά στην πραγματικότητα έχω αυτόν τον φοβερό πονοκέφαλο. Ίσως έχει συμβεί κάτι σε κάποιον που σχετίζεται με το κεφάλι ή να είχε κάποιο τραυματισμό στον εγκέφαλο», αναρωτήθηκε.

Η τοπική ιστορικός, Πένι Γκρίφθ Μόργκαν, είπε στην Τζέιν ότι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια βόμβα κατέστρεψε ένα τοπικό νοσοκομείο στο Chaldon, όπου πέθανε μια νεαρή νοσοκόμα ονόματι Πολίν, παγιδευμένη στα ερείπια. «Και αυτό δεν ήταν το μόνο, καθώς πάνω της βρισκόταν η δεξαμενή ζεστού νερού και δεν μπορούσαν να τη διασώσουν πριν σπάσουν οι σύνδεσμοι της δεξαμενής και τη σκοτώσουν».

«Ωχ, αυτό φαίνεται πραγματικά περίεργο», είπε ο Ίαν καθώς εισερχόταν στην κατοικία. «Νιώθω ότι υπάρχει κάτι κάτω από τα πόδια μου. Υπάρχει είτε μια σύνδεση με τη γη και το σπίτι, είτε το αντίστροφο. Υπάρχει αυτή η έλξη, αυτός ο μαγνητισμός».

Μετά τη συνάντησή τους με την Ντάνιελ και τη μητέρα της, Ελέιν, για να ακούσουν περισσότερα για την παραφυσική δραστηριότητα που βιώνουν, η ομάδα αποφάσισε να αξιολογήσει την κατάσταση από κοντά, διεξάγοντας πνευματικές διεγέρσεις. Μετά την έρευνά τους, δήλωσαν ότι υπάρχουν τρία «πνεύματα» στην κατοικία. Υπήρχε μια αρσενική ενέργεια, που πίστευαν ότι ήταν του ιερέα, και δύο γυναικείες, μία από τις οποίες πίστευαν ότι ήταν η Πολίν και η άλλη, η σύζυγος του ιερέα, Όντρεϊ.

Επιστρέφοντας με την Ντάνιελ και την Ελέιν, η Τζέιν αποφάσισε ότι η καλύτερη μέθοδος για να κατανοήσουν περισσότερα σχετικά με τα κίνητρα των πνευμάτων ήταν μέσω της χρήσης μιας πνευματικής πλάκας. «Μπορείτε παρακαλώ να έρθετε μπροστά και να μας μιλήσετε;», ρώτησε η Ντάνιελ τα πνεύματα. «Νιώθω ότι ο ιερέας είναι εδώ, και δεν εγκρίνει αυτό που κάνουμε», ανησύχησε ο Ίαν.

«Υπάρχει κάτι βαρύ στην πλάτη μου, σαν πίεση», είπε η Ντάνιελ, με το χέρι της πάνω στην πνευματική πλάκα μαζί με την Ελέιν. «Αναρωτιέμαι αν οι γυναίκες είναι αρκετά πρόθυμες να μιλήσουν, αλλά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με αυτόν τον τρόπο, καθώς η πλάκα πηγαίνει τώρα προς το “όχι”, νομίζω», υπέθεσε η Τζέιν λόγω της παρουσίας του ιερέα.

Αφού ολοκλήρωσαν την έρευνα με την πνευματική πλάκα, η ομάδα ήξερε ότι θα έπρεπε να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό εάν ήθελαν να επικοινωνήσουν με τις γυναικείες «ψυχές» που φέρεται να είναι παρούσες στο σπίτι, χωρίς να παρεμβαίνει ο ιερέας. Μέσω προσευχής, ο Ίαν δήλωσε ότι πέρασε το αρσενικό πνεύμα στο φως, βάζοντάς το σε ανάπαυση. «Είναι ασυνήθιστο να περνάς κάποιον τόσο νωρίς στην έρευνα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος, ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να μιλήσουν ελεύθερα μαζί μας», εξήγησε η Τζέιν.

Η ομάδα στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο δωμάτιο παιχνιδιών των παιδιών της Ντάνιελ, καθώς αυτό ήταν μια περιοχή που φέρεται να είχε δει υψηλά επίπεδα πνευματικής δραστηριότητας στο παρελθόν. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ITC (Εργαλείο Διασύνδεσης με Πνεύματα), η ομάδα τελικά είχε μια ανακάλυψη και φαινόταν να μπορεί να επικοινωνήσει με τα γυναικεία πνεύματα.

Η Τζέιν δάκρυσε καθώς ανακάλυψε ότι η Όντρεϊ φέρεται να είναι ένας «άγγελος», που ήταν «μόνο εκεί για να φροντίσει τα παιδιά της Ντάνιελ». Προκειμένου να επικοινωνήσει με την Πολίν, τη νοσοκόμα που πέθανε στην επίθεση του νοσοκομείου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μπάρι έστησε μια σειρά από λάμπες στον διάδρομο, σχεδιασμένη να αναβοσβήνει αν είναι παρόν ένα πνεύμα.

Ενώ η ομάδα παρακολουθούσε την επικοινωνία από την άλλη πλευρά, ένας από τους κάμεραμαν της εκπομπής ήταν φανερά αναστατωμένος. «Ο κάμεραμάν μας μόλις ένιωσε μια παγωμένη δύναμη να τον διαπερνά», εξήγησε η Τζέιν. «Όταν βρισκόμουν στην πόρτα, ένιωθα ότι κάποιος στεκόταν ακριβώς πίσω μου», πρόσθεσε ο κάμεραμαν.

Ο Μπάρι παρατήρησε αμέσως δραστηριότητα στις λάμπες. «Είδα μόλις ένα φλας να αναβοσβήνει! Γίνεται μπλε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αύξηση στο EMF», φώναξε ο Μπάρι.

Προς έκπληξή της, η πνευματική πλάκα της Τζέιν της είπε να παρακολουθεί τις λάμπες, καθώς μια συνέχιζε να αναβοσβήνει. Καθώς κινούνται έξω από τον διάδρομο, ενώ συνεχίζουν να παρακολουθούν τις κάμερες της ομάδας, που μπορούν να ανιχνεύσουν πνεύματα ως ανωμαλίες, ο Μπάρι φώναξε στην ομάδα των εικονοληπτών: «Μην κινηθείτε! Υπάρχει μια μορφή στην πόρτα ακριβώς πίσω σας! Υπάρχουν δύο πνευματικές μορφές!».

Δείτε στο βίντεο όσα έγιναν: