Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από 173 ημέρες, η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε χαμογελαστή, καθώς ενώθηκε με τα παιδιά της και τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας για να γιορτάσει τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά.

Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος και η 42χρονη στάθηκαν δίπλα-δίπλα σε μια ένδειξη δύναμης και ενότητας, καθώς πέρυσι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν αυτός που είχε τοποθετηθεί δίπλα στον πατέρα του.

Τόσο η Κέιτ όσο και ο βασιλιάς διαγνώστηκαν με καρκίνο στις αρχές του έτους και έχουν έρθει πιο κοντά καθώς στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

Βγαίνοντας έξω υπό τις επευφημίες των χιλιάδων συγκεντρωμένων έξω από τις ατσάλινες πύλες, η βασιλική οικογένεια έδειξε ενωμένη καθώς παρακολουθούσε το θεαματικό πέρασμα της RAF.

