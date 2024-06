Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυρά που άνοιξε άγνωστος στο πάρκο Ρότσεστερ Χιλς του Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν 10 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Στο σημείο έχει βρεθεί ένα όπλο και τρεις γεμιστήρες, ενώ ο δράστης βγήκε από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε 28 φορές πριν φύγει από το σημείο.

Μετά το περιστατικό ο άνδρας κρύφτηκε σε ένα κοντινό σπίτι και μετά από λίγη ώρα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η κοινότητα Ρότσεστερ Χιλς απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντιτρόιτ προς βορρά. Η γειτονική κοινότητα Όξφορντ Τάουνσπιπ, επίσης υπαγόμενη στην κομητεία Όκλαντ, είχε μετατραπεί το 2021 σε θέατρο επίθεσης με όπλο μέσα σε σχολείο που διέπραξε μαθητής, 15 ετών τότε, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους έξι και μέλος του διδακτικού προσωπικού.

«Είναι γροθιά στο στομάχι προφανώς για εμάς εδώ στην κομητεία Όκλαντ», είπε ο κ. Μπουσάρντ. «Έχουμε βιώσει πολλές τραγωδίες (…) Ακόμα δεν έχουμε χωνέψει καλά-καλά τι έγινε στην Όξφορντ», πρόσθεσε ο σερίφης.

Η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένη» για το mass shooting , επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης, στο Ρότσεστερ Χιλς.

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι (περίπου 400 εκατομμύρια), πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για τη διάδοση και την χαρακτηριστική ευκολία απόκτησής τους, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, κι οι προσπάθειες να επιβληθούν αυστηρότεροι έλεγχοι συνήθως πέφτουν σε τοίχο με δεδομένη την επιρροή του λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

🚨BREAKING: Shooting On 171 Michelson Rd. Rochester Hills, Michigan Multiple people injured

The suspect is still at large and is considered armed and dangerous, according to reports



🎥@FoxNews pic.twitter.com/J2Ti8VbaH6