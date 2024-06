Παρευρισκόμενος δίπλα – δίπλα με επτά προέδρους, τρεις βασιλιάδες, έναν δούκα και πάρα πολλούς πρωθυπουργούς, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλαβε χθες τον πιο σημαντικό ρόλο του στη διεθνή σκηνή. Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, καθώς αντικαθιστούσε τον πατέρα του, ο οποίος δεν έπρεπε να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις μνήμης της D-Day στην παραλία της Ομάχα, λόγω της συνεχιζόμενης θεραπείας του για τον καρκίνο.

Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος ήταν πολύ υπερήφανος που τον αντικατέστησε επάξια ο γιος του. «Είμαι ευχαριστημένος που ο πρίγκιπας της Ουαλίας παρευρέθηκε στην εκδήλωση, για να εκπροσωπήσει το έθνος», ήταν τα λόγια του βασιλιά, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Dailymail. Όσο για τον Ουίλιαμ, η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Έχει μια έντονη αίσθηση ότι θέλει να στηρίξει τον πατέρα του, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».

Και έτσι ο διάδοχος του θρόνου – ο οποίος έχει παρευρεθεί στο παρελθόν σε πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο– αντιπροσώπευε τον βασιλιά μαζί με 24 παγκόσμιους ηγέτες, όπως τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας και τον βασιλιά Βίλεμ-Αλέξανδρο της Ολλανδίας.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η εικόνα είναι το παν και αναμφίβολα ο Ουίλιαμ, με τη συγκεκριμένη στιγμή, μπόρεσε να ρίξει μια κλεφτή ματιά για το πώς θα είναι το μέλλον του. «Από τη μία, ήταν αξιοπρεπής και βασιλικός, αλλά ταυτόχρονα ζεστός και φιλικός», προσθέτει η Dailymail.

Η άφιξη του Ουίλιαμ προκάλεσε δυνατά χειροκροτήματα και ενθουσιασμό από το κοινό (μόνο ο πρόεδρος Ζελένσκι έτυχε μιας ακόμα πιο ενθουσιώδους υποδοχής). Τον υποδέχτηκε θερμά ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας και η σύζυγός του, Μπριζίτ, προτού περπατήσει σε ένα μακρύ κόκκινο χαλί πλαισιωμένο και στις δύο πλευρές από γάλλους ένστολους φρουρούς και σταθεί στο Perspex VIP στο πλάι της κεντρικής σκηνής.

Αντίθετα, η παρουσία του το πρωί στην παραλία Juno, όπου ήταν ο VIP καλεσμένος στις επίσημες καναδικές εκδηλώσεις μνήμης, ήταν πιο χαλαρή. Ο Ουίλιαμ, ο οποίος συνοδευόταν από τον καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, και τον πρωθυπουργό, Γκάμπριελ Ατάλ, της Γαλλίας, κατέθεσε επίσης στεφάνι και συνάντησε έναν από τους πιο παρασημοφορημένους βετεράνους του Καναδά, τον επίτιμο αντιστράτηγο, Ρίτσαρντ Ρόμερ, ο οποίος υπηρέτησε στη Royal Canadian Air Force.

Φορώντας ένα κοστούμι με τη γραβάτα του Αεροπορικού Σώματος και αρκετά παράσημα -όπως του τάγματος του The Most Honorable Order of the Bath και των χρυσών, διαμαντένιων και πλατινένιων μεταλλίων του Ιωβηλαίου, μαζί με το νέο του μετάλλιο Στέψης- ο Ουίλιαμ συνάντησε τον κ. Τριντό που του είπε: «Υπάρχει σπουδαίο πλήθος εδώ».

Αμέσως μετά, ο πρίγκιπας πήρε μέρος σε έναν «βασιλικό χαιρετισμό», επιθεώρησε τη φρουρά και άκουσε τον καναδικό και γαλλικό εθνικό ύμνο. Σε μια συγκινητική ομιλία, είπε μεταξύ άλλων στο ακροατήριό του: «Είναι τιμή μου που είμαι μαζί σας για να εκδηλώσουμε τον σεβασμό μας για τη γενναιότητα και τη θυσία των καναδικών στρατευμάτων, που έδωσαν τόσο πολλά πριν από 80 χρόνια».

«Μακριά από την πατρίδα τους, εισέβαλαν σε αυτούς τους αμμόλοφους πίσω μου, μαζί με χιλιάδες βρετανούς στρατιώτες. Είναι σχεδόν αδύνατο να αντιληφθεί κανείς το θάρρος που χρειαζόταν για να βρεθούν στο επίκεντρο της μάχης εκείνη την ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, βετεράνους μας, για τις εξαιρετικές πράξεις γενναιότητας και θυσίας, εδώ στην παραλία Juno, και για την απελευθέρωση της Ευρώπης». Ολοκλήρωσε την ομιλία του με σε άψογα γαλλικά: «Merci pour notre liberte, et merci pour votre service».

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας περπάτησε στην παραλία για να καταθέσει ένα στεφάνι με ένα χειρόγραφο μήνυμα που έγραφε: «Θυμόμαστε όλες τις πράξεις γενναιότητας και θυσίας των Καναδών πριν από 80 χρόνια. Για να μην ξεχνάμε. Ουίλιαμ». Πριν αποχωρήσει, σταμάτησε για να μιλήσει σε αρκετούς από τους βετεράνους.

Ο Ουίλιαμ ρώτησε έναν βετεράνο: «Αυτό πρέπει να σου φέρνει πολλές αναμνήσεις, σωστά;». «Ω ναι, πάρα πολλές», απάντησε ο άντρας. «Μου αρέσει όταν επιστρέφω εδώ. Όταν βλέπω όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους υπηρέτησα». Ένας άλλος είπε: «Τις καλύτερες ευχές μου στην Κέιτ».

Πήγε επίσης στο κέντρο επισκεπτών της παραλίας Juno. Ωστόσο, δεν ήταν μέρα για selfies. Έγινε όμως μια αιφνιδιαστική στάση στο κοντινό Arromanches, όπου πέρασε χρόνο στο μουσείο D-Day, προτού συναντήσει τέσσερις βετεράνους του συντάγματος Gloucestershire του Στρατού.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ουίλιαμ είναι πιο έτοιμος από ποτέ για να αναλάβει τα ηνία», σημειώνει το δημοσίευμα. «Αυτό που είναι πάντα αξιοσημείωτο είναι η αίσθηση άνεσης και εμπιστοσύνης που έχει σε αυτές τις μεγάλες στιγμές. Και αισθάνεται τεράστιο αίσθημα ευθύνης σε μια τόσο σημαντική επέτειο».