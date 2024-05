Τον τελευταίο μήνα αυξήθηκαν οι επιθέσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία και σύμφωνα με ειδικούς η Μόσχα πραγματοποίησε νωρίτερα το νέο της συντονισμένο χτύπημα, ώστε να προλάβει την αποστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Η δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War σημείωσε ότι επίκεντρο της νέας ρωσικής επίθεσης είναι η περιφέρεια του Χάρκοβο, γιατί το αεροδρόμιο που διαθέτει είναι κρίσιμο σημείο ανεφοδιασμού για σχεδόν όλο το βορρά. Τυχόν κατάληψη του λοιπόν, θα άλλαζε δραματικά τις ισορροπίες, ενώ ο ρωσικός στρατός θα είχε πάτημα για να ασκήσει περισσότερη πίεση.

Εντούτοις, φέρεται η Ρωσία να μη συγκέντρωσε αρκετό στράτευμα για τη νέα της επίθεση, ώστε να μην την αντιληφθούν οι Ουκρανοί, παρά μόνο όταν θα ήταν αργά.

Βομβαρδισμός στο Χάρκοβο

«Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανόν να ξεκίνησαν την επιθετική επιχείρηση στη βόρεια περιφέρεια του Χάρκοβο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν με μια υποδεέστερη δύναμη, ελπίζοντας να εδραιωθούν πριν την άφιξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο μέτωπο», ανέφερε το Institute for the Study of War.

Το Business Insider σε σχετικό δημοσίευμα έγραψε πως το στρατιωτικό πακέτο ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενέκρινε το αμερικανικό Κογκρέσο θα μπορούσε να δώσει «ανάσα» στον ουκρανικό στρατό.

Ενδεικτικό της χρησιμότητας του, είναι ο χαρακτηρισμός πως η Ουκρανία θα πρέπει «να αντιμετωπίσει τη νέα αμερικανική βοήθεια σαν να είναι η τελευταία που θα λάβει», όχι μόνο γιατί δυσκολεύει η στήριξη από το εξωτερικό, αλλά και γιατί αναμένονται να φτάσουν αρκετά όπλα σε ένα στράτευμα που υπάρχουν ελλείψεις σε τραγικό βαθμό.

Τακτική ευκαιρία

Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η Ρωσία υποτίμησε για ακόμη μια φορά τις δυνάμεις της, με αποτέλεσμα να πιάσει μεν τους Ουκρανούς στον «ύπνο», αλλά χωρίς να πετύχει ιδιαίτερα κέρδη, γιατί χρησιμοποίησε λίγες δυνάμεις. Αυτή η πρόταση βασίζεται στο γεγονός ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε γρήγορα ανοχύρωτες θέσεις, αλλά χωρίς να μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω, υπό τον φόβο απωλειών, που θεωρούνται λογικές, καθώς πάντα ο επιτιθέμενος χάνει περισσότερους στρατιώτες από τον αμυνόμενο.

«Η πιθανή πρόωρη έναρξη των ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων φαίνεται να έχει υπονομεύσει τη ρωσική επιτυχία στη βόρεια περιφέρεια του Χάρκοβο. Πιθανόν, να εξάντλησαν την τακτική τους ευκαιρία να επιτύχουν σχετικά γρήγορα κέρδη εναντίον των ελαφρώς ελεγχόμενων θέσεων σε αυτή την περιοχή», ανέφερε η δεξαμενή σκέψης.

Όμως, μια άλλη μερίδα ειδικών πρότεινε πως η Ρωσία μπορεί να δοκιμάζει τις αντοχές του ουκρανικού στρατού και να προσπαθεί να μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς η Ουκρανία αδυνατεί να βρει στρατιώτες.

Χαρακτηριστικά, το Κίεβο ενέκρινε νόμο για να επιστρατευτούν κατάδικοι, ενώ δεν μπορεί με ευκολία να ανακοινώσει μια νέα μαζική επιστράτευση, λόγω φόβων για κοινωνικές αναταραχές που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στην αντίσταση κατά της Ρωσίας.

Η έλλειψη στοιχείων για τις απώλειες στην πρώτη γραμμή και από τις δύο πλευρές όμως, αποτελεί εμπόδιο στην παραπάνω πρόταση, με ορισμένους ειδικούς να θεωρούν ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια ακόμη επίθεση με λίγα εδαφικά κέρδη, με τον χρόνο να αποκαλύπτει αν αποτελούσε οργανωμένο σχέδιο για να προλάβει την αμερικανική βοήθεια ή απλώς μια επιχειρησιακή πρακτική που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως.