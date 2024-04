Ο Τζακ Νίκολσον, ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του και όλων των γενιών γενικότερα, κλείνει σήμερα τα 87 του χρόνια. Γεννημένος στο Νιού Τζέρσεϊ το 1937, ξεχώρισε γρήγορα για το μοναδικό του ταλέντο και την χαρακτηριστική παρουσία του στην οθόνη. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και δεν άργησε να γίνει γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει μεγαλειώδεις ρόλους με έναν μοναδικό τρόπο.

Ο Νίκολσον έχει πρωταγωνιστήσει σε ορισμένες από τις πιο αξέχαστες ταινίες του κινηματογράφου, αποτυπώνοντας τους εκάστοτε χαρακτήρες με αυθεντικότητα και ένταση. Μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην καριέρα του αποτελεί ο ρόλος του Τζακ Τόρανς στην μνημειώδη ταινία-θρίλερ «Η Λάμψη» (The Shining), σε σκηνοθεσία Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Ο Νίκολσον ενσαρκώνει τον ψυχοπαθή χαρακτήρα πολυδιάστατα και με μαεστρία, αποδίδοντας τις αντιφάσεις του χαρακτήρα και των συναισθημάτων του και εν τέλει την ψυχολογική του κατάρρευση. Οι εκφραστικές κινήσεις, η φωνή και όλη η ερμηνεία του στην ταινία είναι συναρπαστική και αποτελεί ένα από τα ορόσημα του αμερικανικού κινηματογράφου.

Σε μία καριέρα που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες, ο Νίκολσον έχει πρωταγωνιστήσει σε περίπου 65 ταινίες, ερμηνεύοντας μία τεράστια ποικιλία ρόλων, με αξεπέραστη δεξιοτεχνία καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιδραστικούς και αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου. Έχει βραβευθεί με τρία Όσκαρ για τους ρόλους του στις ταινίες «Στη Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), «Καλύτερα δεν γίνεται» (As Good as It Gets) και «Σχέσεις Στοργής» (Terms of Endearment).

Είναι επίσης φανατικός οπαδός των Los Angeles Lakers και το πάθος του για την ομάδα είναι γνωστό παγκοσμίως ενώ πολύ συχνά βρίσκεται στις κερκίδες της ομάδας με ενθουσιασμό.

Μερικές από τις καλύτερες ατάκες του:

Για τα χαρακτηριστικά γυαλιά του…

«Όταν φοράω τα γυαλιά μου, είμαι ο Jack Nicholson. Χωρίς αυτά, είμαι χοντρός και 60»

Σχετικά με το να δίνει συμβουλές…

«Θα σου πω ένα πράγμα: Μη δίνεις σε κανέναν την καλύτερη συμβουλή σου γιατί δεν πρόκειται να την ακολουθήσει»

Για τη μάθηση…

«Το λεπτό θα σταματήσειες να μαθαίνεις, πιστεύω είσαι νεκρός»

Για τη ζωή…

«Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις τη ζωή είναι να την απολαύσεις, να την πιεις, να τη ρουφήξεις. Και αν είναι μια άθλια μέρα, βρες τι σου συμβαίνει και διόρθωσέ το»

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο

1500: Ο πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Αδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει «Γη του Αληθινού Σταυρού».

1821: Λαμβάνει χώρα η μάχη της Αλαμάνας.

1827: Τραυματίζεται σε μικροσυμπλοκή ο Γεώργιος Καραϊσκάκης κοντά στην Ακρόπολη, όπου και στρατοπέδευε, με αποτέλεσμα να πεθάνει μία ημέρα αργότερα, ανήμερα της εορτής του.

1897: Διεξάγεται η μάχη των Φαρσάλων κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον ταξίαρχο Κωνσταντίνο Σμολένσκη, παρά τις σφοδρές τουρκικές επιθέσεις, διατηρούν τις θέσεις τους.

1866: Ο Γεώργιος Σκούφος γίνεται δήμαρχος Αθηναίων.

1889: Ιδρύεται η Οκλαχόμα Σίτι, η οποία μέσα σε λίγες ώρες αποκτά πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων.

1912: Η Τουρκία αποφασίζει το προσωρινό άνοιγμα των Δαρδανελίων, γεγονός που σχολιάζεται ως διπλωματική ήττα της Πύλης.

1912: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Pravda, το επίσημο όργανο του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρώτος εκδότης της ήταν ο Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, γνωστότερος ως Στάλιν.

1915: Χημικά όπλα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης. Στη Μάχη του Υπρ του Βελγίου, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυλίνδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 5.000 Γάλλοι στρατιώτες.

1928: Σφοδρότατος σεισμός σημειώνεται στην Κορινθία, με αποτέλεσμα 20 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 3.000 σπίτια να καταστραφούν. Στη Νέα Κόρινθο καταρρέει το κτίριο των φυλακών, με αποτέλεσμα πολλοί κρατούμενοι να δραπετεύσουν.

1931: Εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, Ελευθερίου Βενιζέλου, και άλλων επισήμων.

1941: Βυθίζεται έξω από τις Λαγούσες νήσους το αντιτορπιλικό «Ύδρα IV», από σφοδρή αεροπορική γερμανική προσβολή.

1963: Δημοσιογράφοι και ηθοποιοί αναμετρώνται σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, παρουσία 30.000 κόσμου, και αναδεικνύονται ισόπαλοι 2-2.

1963: Συνέρχεται το ιδρυτικό συνέδριο της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ) στο θέατρο «Χατζηχρήστου» στην Αθήνα. Πρώτος πρόεδρός της θα εκλεγεί στις 28 Απριλίου ο μετέπειτα δημοσιογράφος, Γιάννης Τζανετάκος.

1969: Στο Χιούστον των ΗΠΑ, γιατροί πραγματοποιούν την πρώτη μεταμόσχευση ανθρώπινου οφθαλμού.

1970: Γιορτάζεται για πρώτη φορά η Παγκόσμια Ημέρα της Γης.

2004: Τουλάχιστον 160 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δεκάδες μαθητές, πάνω από 1.300 άνθρωποι τραυματίζονται και 8.000 κατοικίες καταστρέφονται, όταν αναφλέγεται πυρίτιδα από ηλεκτρικά καλώδια, που ακολούθησε τη σύγκρουση δύο τρένων στην πόλη Ριονγκτσόν της Βόρειας Κορέας, τα οποία μετέφεραν γκάζι και βενζίνη. Μάλιστα, οι Αρχές της χώρας έκαναν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια, αρνούμενες ωστόσο να δεχτούν βοήθεια από τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

2014: Πάνω από 60 άνθρωποι σκοτώνονται και 80 τραυματίζονται σοβαρά σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Κονγκό.

Γεννήσεις

1658 – Τζουζέπε Τορέλι, Ιταλός συνθέτης

1724 – Εμάνουελ Καντ, Γερμανός φιλόσοφος

1870 – Βλαντιμίρ Λένιν, Ρώσος επαναστάτης

1904 – Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, Αμερικανός φυσικός

1927 – Γιάννης Μιχαλόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1929 – Δημήτρης Μαρωνίτης, Έλληνας φιλόλογος

1937 – Τζακ Νίκολσον, Αμερικανός ηθοποιός

1943 – Χρήστος Ζερεφός, Έλληνας φυσικός

1945 – Ευστράτιος Δημητρίου, Έλληνας τραγουδοποιός

1982 – Κακά (Ρικάρντο Ίζεκσον ντος Σάντος Λέιτε), Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1983 – Βαγγέλης Μάντζιος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1985 – Απόστολος Τασκούδης, Έλληνας παλαιστής

1986 – Ντούσαν Σάκοτα, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1986 – Άμπερ Χερντ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1987 – Νταβίντ Λουίζ, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1987 – Τζον Όμπι Μίκελ, Νιγηριανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

1616 – Μιγκέλ ντε Θερβάντες, Ισπανός συγγραφέας

1941 – Θεόδωρος Πεζόπουλος, Έλληνας στρατιωτικός

1955 – Κοσμάς Αλεξανδρίδης, Έλληνας πολιτικός

1969 – Νικόλαος Μπακόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1985 – Γιώργος Οικονομίδης, Έλληνας παρουσιαστής και στιχουργός

1986 – Μίρτσεα Ελιάντε, Ρουμάνος συγγραφέας

1989 – Εμίλιο Τζίνο Σεγκρέ, Ιταλός φυσικός

1992 – Νεβαρέ Χανιμεφέντι, Οθωμανή σουλτάνα

1994 – Ρίτσαρντ Νίξον, 37ος πρόεδρος των ΗΠΑ

1998 – Θανάσης Σκορδαλός, Έλληνας μουσικός

2014 – Αμπντούλ Καντίρ, Αφγανός πολιτικός και στρατιωτικός

2014 – Γιόβαν Κρικομπάμπιτς, Σέρβος πολιτικός

Επέτειοι – Παγκόσμιες Ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα της Γης