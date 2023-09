Ο Bob Ross άφησε εποχή στην τηλεόραση με τη θρυλική εκπομπή του «The Joy of Painting» που έμαθε σε πολλούς να αγαπούν να ζωγραφίζουν, αλλά και τη ζωγραφική. Για χρόνια οι θαυμαστές του και διάφοροι συλλέκτες έργων τέχνης προσπαθούσαν να μάθουν τι απέγιναν τα έργα του. Τώρα, βγαίνει στο… σφυρί ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής παρουσίασε στο κοινό στο πρώτο επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματός του για περίπου δέκα εκατ. δολάρια.

Ο πίνακας με τίτλο A Walk in the Woods βγήκε διατίθεται επισήμως προς πώληης από την γκαλερί τέχνης Modern Artifact με έδρα τη Μινεάπολη της Μινεσότα στην τιμή των 9,85 εκατ. δολαρίων. Το A Walk in the Woods ζωγραφίστηκε ζωντανά στον αέρα τον Ιανουάριο του 1983 και αντιπροσωπεύει όλα όσα αγάπησε το κοινό για τον Ross και την αποστολή του για την τέχνη.

Απεικονίζει μια ήρεμη δασική σκηνή σε αποχρώσεις του χρυσού και του μπλε, ζωγραφισμένη με την τεχνική «υγρό πάνω σε υγρό» που προτιμούσε ο Ross, με περίπλοκες πινελιές και, φυσικά, μια πληθώρα χαρούμενων δέντρων. Στην κάτω αριστερή γωνία, η υπογραφή του Ross ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα.

Πριν αποκτηθεί από την γκαλερί, το έργο ανήκε σε έναν ασκούμενο στο σταθμό PBS Falls Church της Βιρτζίνια, όπου προβλήθηκε η πρώτη σεζόν του «The Joy of Painting». Ο συγκεκριμένος το αγόρασε τον Νοέμβριο του 1983 σε μια δημοπρασία συγκέντρωσης κεφαλαίων του σταθμού, λίγους μήνες μετά τη δημιουργία του. Έχει επαληθευτεί ως αυθεντικό από την Bob Ross Inc.

«Ένας μοναδικός πίνακας»

«Είναι ένας πραγματικά ανυπέρβλητος, μοναδικός πίνακας», είπε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί Ράιαν Νέλσον. «Ιδανικά, θα θέλαμε να το μοιραστούμε με ένα μουσείο ή ένα ταξιδιωτικό έκθεμα για να επιτρέψουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να δουν ένα τόσο συναρπαστικό έργο τέχνης», πρόσθεσε.

Ο πίνακας είναι μόνο ένας από τους 30.000 που δημιούργησε ο Ross στη διάρκεια της ζωής του, δημιουργώντας πάνω από 1.000 από αυτούς για την τηλεοπτική εκπομπή. Ο Νέλσον δήλωσε σχετικά με την επίδραση του Ross στην τέχνη και την πολιτιστική ιστορία: «Ο Μπομπ Ρος ξεπέρασε τον Άντι Γουόρχολ και τον Πάμπλο Πικάσο ως ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες αναζητήσεις στο διαδίκτυο σύμφωνα με στοιχεία του Google Analytics. Είναι ένα απίστευτα εντυπωσιακό κατόρθωμα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει επίσημο μάρκετινγκ και οι αρχικοί του πίνακες είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν».

Όταν το Twitch πραγματοποίησε έναν μαραθώνιο του Ross, μεταδίδοντας τα 403 επεισόδια της σειράς το 2015, η πλατφόρμα ισχυρίστηκε ότι 5,6 εκατομμύρια μοναδικοί θεατές συντονίστηκαν. Τώρα, υπάρχει ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «O Μπομπ Ρος: Ευτυχισμένα ατυχήματα», καθώς και μία ταινία με τον Owen Wilson, εμπνευσμένη από τον Ross με τίτλο «Paint».

Το «The Joy of Painting», το οποίο προβλήθηκε στο PBS από το 1983 έως το 1994, έχει γίνει πλέον εμβληματικό. Ακόμη και τώρα, 40 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, οι άνθρωποι εξακολουθούν να παρακολουθούν τα επεισόδια και να ζωγραφίζουν. Ο ίδιος ο Ross έγινε επίσης σύμβολο για την ευγενική, θετική διδασκαλία του και την πίστη του ότι υπάρχει ένας καλλιτέχνης κρυμμένος μέσα σε όλους μας. «Ελπίζω να έχεις έτοιμο το πινέλο σου και ένα όνειρο στην καρδιά σου», λέει ο Ross στην αρχή του πρώτου επεισοδίου της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει να ζωγραφίζει το – πολύτιμο πλέον – έργο του.