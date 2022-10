Φέτος το φθινόπωρο, τα smokey μάτια επιστρέφουν δυναμικά, με τα τραβηγμένα reverse cat eye looks σε μια σαγηνευτική μαύρη απόχρωση να κυριαρχούν στο make up look αμέτρητων A-listers, και όχι μόνο.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Μερικοί από τους κορυφαίους makeup artists της βιομηχανίας συμφωνούν ότι αυτή τη σεζόν, θα δοθεί μεγάλη προσοχή στο έντονο μακιγιάζ ματιών γενικότερα.

Τι είναι το αντίστροφο «γατίσιο» μάτι

Το αντίστροφο γατίσιο μάτι είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται. Είναι μια ανάποδη εκδοχή του παραδοσιακού γατίσιου βλέμματος, στο οποίο αντί να εφαρμόζετε eyeliner μόνο στην πάνω γραμμή των βλεφαρίδων σας, το τοποθετείτε και κατά μήκος της κάτω γραμμής των βλεφαρίδων. Όσο για το μήκος της γραμμής, παραμένει σχεδόν η ίδια.

Όμως, το συγκεκριμένο make up look δεν είναι μια νέα τάση, καθώς τόσο η Κιμ Καρντάσιαν, όσο και η Κρίστεν Στιούαρτ έχουν εμφανιστεί με το συγκεκριμένο look αρκετές φορές, πολλά χρόνια πριν. Η μόνη διαφοροποίηση της νέας τάσης έγκειται στο ότι το βλέμμα τονίζεται και γίνεται πιο βαθύ με την, επιπλέον, χρήση μιας αρκετά σκούρας σκιάς για τη δημιουργία, στο επάνω μέρος του βλεφάρου, ενός smokey eye.

Στην περίπτωση των reverse cat eyes με smokey άποψη, η έμφαση δίνεται στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων, με μια σκούρα ψεύτικη «γραμμή» που επεκτείνεται προς τα έξω, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός πιο αμυγδαλωτού ματιού που μοιάζει νευρικό και σαγηνευτικό.

Η Shadi Malek, makeup artist που έχει επιμεληθεί το μακιγιάζ κάποιων από εκ των πιο δημοφιλών και αγαπητών celebrities αλλά και δημιουργών περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Bustle, έχει μια συμβουλή όσον αφορά την ανερχόμενη τάση του reverse smokey eye: «Όλοι έχουμε συνηθίσει το κλασικό smokey eye, αλλά το «μοντέρνο» smokey eye είναι ένα γωνιώδες smokey eye που συνήθως σηκώνει το μάτι προς τα πάνω. Έκανε το ντεμπούτο του σε τόσες πολλές επιδείξεις στις πασαρέλες [φέτος]».

Πώς μπορείτε να το υιοθετήσετε για τις εμφανίσεις σας; Παίξτε με τη γωνία του «φτερού», επιλέγοντας μια ελαφρώς ανεστραμμένη γωνία για ένα ψεύτικο λίφτινγκ με το μακιγιάζ.