Η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου για το 2019 είναι από την Τζαμάικα

Η νεαρή φοιτήτρια ψυχολογίας και Μις Τζαμάικα Toni Ann Singh αναδείχτηκε απόψε το βράδυ η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, αφού νίκησε στον 69o διαγωνισμό ομορφιάς Miss World 2019.

Με την ανάλογη συγκίνηση, η 23χρονη Toni Ann Singh φόρεσε το στέμμα αφού γοήτευσε τους κριτές τόσο με τις λαμπερές εμφανίσεις της όσο και με το ταλέντο της - «τόλμησε» να τραγουδήσει Γουίτνι Χιούστον.

Με δάκρυα στα μάτια, η νέα Miss World 2019 είπε: «Νιώθω τιμή και ευγνωμοσύνη για αυτή την ευκαιρία, αλλά κυρίως σκέφτομαι το έργο που πρέπει να γίνει και ότι έχω το βήμα και τα μέσα για να το κάνω. Είμαι έτοιμη να βγω έξω και να δουλέψω. Είμαι ενθουσιασμένη!».

Αυτός ήταν ο τέταρτος τίτλος συνολικά για την Τζαμάικα στον διαγωνισμό και το πρώτο «στέμμα» από το 1993.

