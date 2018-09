Προφυλακτικά για όταν έχεις σκληρό... Brexit

O Νάιτζελ Φάρατζ μπορεί να έχει πια αποχωρήσει από το τιμόνι του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP), όμως εξακολουθεί να έχει φανατικούς θαυμαστές. Και στο φετινό συνέδριο του κόμματος ένας από αυτούς έκλεψε την παράσταση, πουλώντας… προφυλακτικά με τη μορφή του Νάιτζελ Φάρατζ!

Στη συσκευασία των προφυλακτικών υπάρχει μία φωτογραφία του Φάρατζ με σηκωμένο το φρύδι, με την επιγραφή: «Για όταν έχεις ένα σκληρό Brexit».

I’m at Ukip conference, where of course you can buy Nigel Farage condoms.

“For when you have a hard Brexit”

£1 each or 4 for £2 from the Young Independence stall. pic.twitter.com/MRnsGjt41d

— Mikey Smith (@mikeysmith) September 21, 2018