Η πλούσια χήρα που άφησε τα εκατομμύριά της στους γείτονες

Ήταν μια είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου, δείχνοντας πως η ανθρωπιά δεν θα εκλείψει ποτέ από τη Γη. Σε πείσμα των χαλεπών καιρών μας.

Οι κάτοικοι μιας κοινότητας χαμένης κάπου στα κεντρικά της Γερμανίας δεν πίστευαν στα αυτιά τους όταν έμαθαν ότι είχαν κληρονομήσει την τεράστια περιουσία της καλόκαρδης γειτόνισσάς τους.

Η ηλικιωμένη είχε φύγει μόλις από τη ζωή και ο συμβολαιογράφος ανακοίνωσε στη δύσπιστη αρχικά κοινοτική αρχή πως τους είχε αφήσει τη γη της, αλλά και όλο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του άντρα της.

Η 81χρονη εμπιστεύτηκε την περιουσία της στους ανθρώπους με τους οποίους είχε μοιραστεί στιγμές της ζωής της, τους οποίους αποκαλούσε «οικογένεια».

Να πώς ξεδιπλώθηκε η υπέροχη ιστορία...

Ένα χωριό κάπου στη Γερμανία

Το Waldsolms είναι μια κοινότητα που ανήκει διοικητικά στο κρατίδιο της Έσσης. Αποτελείται από μια συστάδα 6 μικρών χωριών, με τους κατοίκους να ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Εκεί ζούσε το ζευγάρι των Wedel από το 1975, πάντα αρμονικά με τους συγχωριανούς τους. Ο Alfred Wedel, πετυχημένος χρηματιστής και φτασμένος οικονομικά, κατάφερε να χτίσει μια εντυπωσιακή περιουσία στη μακρά του καριέρα.

