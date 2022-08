Μερικοί από τους πιο καινοτόμους καλλιτέχνες και φωτογράφους στον κόσμο συνεργάστηκαν με μια εταιρεία κρουαζιέρας σε μια προσπάθεια να συμβάλουν στην αλλαγή του ταξιδιωτικού μάρκετινγκ και μέσα από το ταξιδιωτικό φωτογραφικό τους πρότζεκτ να αλλάξουν την έννοια του «all-inclusive».

Μία από τις κορυφαίες εταιρείας κρουαζιέρας στον κόσμο, η Celebrity Cruises συνεργάστηκε με καταξιωμένους επαγγελματίες, όπως η διεθνούς φήμης φωτογράφος Άννι Λίμποβιτς -Αμερικανίδα φωτογράφος γνωστή για τα έντονα και εμβληματικά πορτρέτα διασημοτήτων– προκειμένου να δημιουργήσουν μια συλλογή φωτογραφιών που θα ανατρέπουν την έννοια του «all-inclusive» στην ταξιδιωτική βιομηχανία

Το πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, η σύμπραξη της εταιρείας με τους καινοτόμους καλλιτέχνες είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης στον κόσμο δωρεάν προς χρήση «ανοικτού κώδικα» βιβλιοθήκης ταξιδιωτικών εικόνων.

Αφορμή γι’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο πρότζεκτ στάθηκε το γεγονός ότι το ταξιδιωτικό μάρκετινγκ δεν δείχνει πάντα το πλήρες φάσμα του ποιοι είμαστε. Πολύ συχνά, οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των ταξιδιών δεν αντικατοπτρίζουν τους πραγματικούς ανθρώπους που βλέπετε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας.

Σε μια νέα καμπάνια με την ονομασία «All-inclusive photo project» (AIPP), λοιπόν, η premium εταιρεία κρουαζιέρας δημιούργησε μια νέα, δωρεάν και ανοιχτή βάση δεδομένων με εικόνες που απεικονίζουν άτομα από ένα ευρύ φάσμα υποεκπροσωπούμενων και ιστορικά περιθωριοποιημένων ομάδων.

Το έργο της Λίμποβιτς, μαζί με τη μαύρη LGBTQ καλλιτέχνιδα Naima Green, τον Jarrad Seng, έναν Αυστραλό φωτογράφο και σκηνοθέτη μαλαισιανοκινεζικής καταγωγής, καθώς και τον φωτογράφο και τριπλά ακρωτηριασμένο Giles Duley, παρουσιάζεται στην εκπληκτική συλλογή, η οποία αποτελεί μέρος του «All-Inclusive Photo Project».

Μεταξύ των φωτογραφιών που ξεχωρίζουν είναι μια φωτογραφία της συγγραφέως και ακτιβίστριας των τρανσέξουαλ Abby Chava Stein να χαλαρώνει σε ένα κρουαζιερόπλοιο, μια εικόνα της παραολυμπιονίκη μπασκετμπολίστριας Amy Conroy να παίζει βόλεϊ στις παραλίες της Ισπανίας, καθώς και ο Σιχ-αμερικανός ηθοποιός και σχεδιαστής Waris Ahluwalia να διαλογίζεται σε μια καμπίνα κρουαζιερόπλοιου.

Η Celebrity Cruises, που ανήκει στον όμιλο Royal Caribbean Group, σύμφωνα με το CNN Travel, έχει διαθέσει στο κοινό πολλές από τις εικόνες μέσω της νεοσύστατης βιβλιοθήκης ταξιδιωτικών εικόνων που εστιάζει στην «ποικιλομορφία».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναλογιζόμασταν τις προσπάθειες μάρκετινγκ της Celebrity Cruises, την τοποθέτηση του brand και το πώς θέλαμε να βγούμε από την πανδημία ως ένα πολύ ισχυρότερο brand», εξηγεί η Susan Lomax, επικεφαλής επικοινωνίας της Celebrity Cruises. «Αναγνωρίσαμε μια ανάγκη και μαζί με αυτήν μια ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα από αυτή την άποψη και, καθώς κοιτάξαμε γύρω μας το ταξιδιωτικό τοπίο, εμπνευστήκαμε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε άλλους στον κλάδο μας να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό ταξίδι μαζί μας».

«Για πάρα πολύ καιρό, το “all-inclusive” στην ταξιδιωτική βιομηχανία σήμαινε ότι τα πάντα στις διακοπές σας περιλαμβάνονται σε μία τιμή. Ξεκινήσαμε να αμφισβητήσουμε αυτή τη συμβατική σκέψη, σκεπτόμενοι τη φράση μέσα από το φακό των άλλων», λέει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Celebrity Cruises, Lisa Lutoff-Perlo.

«Αυτό που η Άννι [Λίμποβιτς] και όλοι οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε αυτό το έργο αποτύπωσαν τόσο όμορφα, είναι ότι για να ανταποκριθούν οι διακοπές πραγματικά στον ορισμό του μάρκετινγκ “all-inclusive”, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουν με τη χρήση εικόνων που περιλαμβάνουν όλους, όχι μόνο λίγους».

Η νέα συλλογή εικόνων, σύμφωνα με την εταιρεία κρουαζιέρων «παρουσιάζει μοντέλα, μουσικούς, αθλητές, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, πρόσφυγες και άλλους, από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, καθώς απολαμβάνουν τις ποικίλες προσφορές στα πλοία της εταιρείας και στους προορισμούς που επισκέπτονται».

Με επίκεντρο την ποικιλομορφία

Η προσπάθεια αποτελεί επέκταση της διαφημιστικής καμπάνιας του brand, «Journey WonderFull», η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και σηματοδότησε, σύμφωνα με την εταιρεία το «πρώτο σημαντικό βήμα για την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμμετοχικότητας στο δικό της ταξιδιωτικό μάρκετινγκ με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ταξιδιωτών που απεικονίζονται».

Η Celebrity Cruises εργάζεται σκληρά για τη βελτίωση της ποικιλόμορφης εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένης μιας σκόπιμης προσπάθειας να φέρει περισσότερες γυναίκες στη ναυτιλιακή βιομηχανία το 2015, η οποία οδήγησε στην πρόσφατη ανακοίνωσή της ότι το 32% των αξιωματικών γέφυρας της εταιρίας είναι γυναίκες -λιγότερο από το 2% των ναυτικών είναι γυναίκες σε ολόκληρο τον κλάδο.

Τώρα, με αυτό το φωτογραφικό πρότζεκτ, η ελπίδα είναι να αυξηθεί η εκπροσώπηση όλων των ανθρώπων σε όλο το υλικό μάρκετινγκ για τον τομέα των πολυτελών ταξιδιών.

«Στο τέλος της ημέρας, η εμπειρία διαφορετικών πολιτισμών και η γνωριμία με διαφορετικούς ανθρώπους είναι το ζητούμενο στα ταξίδια και το μάρκετινγκ της ταξιδιωτικής βιομηχανίας πρέπει να το αντανακλά αυτό», λέει η Lomax.

Στη συλλογή συμμετέχουν, επίσης, η υπέρμαχος της αναπηρίας και μοντέλο Jillian Mercado, ο υποψήφιος για Grammy μουσικός John Forté, ο οποίος σήμερα εργάζεται με νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο, και η Σουδανής Esther Onek, υπέρμαχος της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Celebrity Cruises ελπίζει να «ξεκινήσει ένα κίνημα», με το All-Inclusive Photo Project (AIPP) και καλεί τις ταξιδιωτικές εταιρείες να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης ποικιλομορφίας στις εικόνες του ταξιδιωτικού μάρκετινγκ.

«Ως παγκόσμιες μάρκες, έχουμε μια ισχυρή πλατφόρμα για να λειτουργήσουμε ως καταλύτης θετικής αλλαγής. Γνωρίζουμε ότι έχουμε περισσότερη δουλειά να κάνουμε και ελπίζουμε να εμπνεύσουμε και άλλους να μας ακολουθήσουν σε αυτό το σημαντικό ταξίδι», προσθέτει ο Michael Scheiner, Chief Marketing Officer της Celebrity Cruises.

Το AIPP ήρθε, μάλιστα, την ώρα που η Βοστώνη, εγκαινιάζει τη δεύτερη φάση της εκστρατείας «All Inclusive Boston», η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει την ποικιλομορφία της, καθώς και να προσελκύσει ένα ευρύτερο φάσμα επισκεπτών.

Εν τω μεταξύ, το 2021, η διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία Orbitz’s ξεκίνησε την εκστρατεία «Travel As You Are» που απευθύνεται σε LGBTQ ταξιδιώτες, η οποία ενθάρρυνε τους ταξιδιώτες να «δούνε τον κόσμο με τους δικούς τους όρους».