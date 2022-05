Εκτός από το ότι πρωταγωνιστούν στη μεγάλη οθόνη, επιτυχημένοι celebrities του Χόλιγουντ, αλλά και του αθλητισμού, «δανείζουν» το ταλέντο τους σε διεθνείς καμπάνιες για την προώθηση του τουρισμού.

Ο θρύλος του τένις Ρότζερ Φέντερερ, λοιπόν, βρίσκεται ξανά μπροστά στην κάμερα για να κινηματογραφήσει μια τουριστική διαφήμιση για την πατρίδα του την Ελβετία, μόνο που αυτή τη φορά «ανταλλάσσει» έναν βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό με έναν άλλο ως συνεργάτη του στο διαφημιστικό σποτ.

Επιτυχημένοι celebrities που προσφέρουν το ταλέντο τους για την προώθηση του τουρισμού

Ο Φέντερερ συνεργάστηκε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο πέρυσι για να υποστηρίξουν την επιστροφή στον τουρισμό στην ευρωπαϊκή χώρα. Φέτος, είναι η Αν Χάθαγουεϊ σε μια αστεία διαφήμιση με τίτλο «No One Upstages the Grand Tour of Switzerland», που βρίσκεται στο πλευρό του.

Τα δύο αυτά συγκεκριμένα σποτ αποτελούν μέρος μιας τάσης που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με διασημότητες που εμφανίζονται σε διαφημίσεις που σχετίζονται με ταξίδια, όπως οι ηθοποιοί Ίντρις Έλμπα και Μόργκαν Φρίμαν για την Booking.com και την Turkish Airlines κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl ή οι εμφανίσεις της Τζένιφερ Άνιστον για λογαριασμό της Emirates Airlines πριν από αρκετά χρόνια.

Στο ελβετικό σποτ τουρισμού, συγκεκριμένα, ο Φέντερερ και η Χάθαγουεϊ παρακολουθούν ένα διαφημιστικό σποτ εντός του διαφημιστικού. Καθισμένοι σε μια αίθουσα προβολών, θρηνούν που δεν φαίνονται σε κανένα πλάνο ενώ η κάμερα εστιάζει περισσότερο στην ομορφιά της Ελβετίας.

«Τώρα ξέρω γιατί ο Μπομπ (Ντε Νίρο) το είπε αυτό», μουρμουρίζει η Χάθαγουεϊ στον Φέντερερ καθώς παραπονιούνται στον σκηνοθέτη.

Ηθοποιοί που έχουν συμμετάσχει σε τουριστικά σποτ

Ο ηθοποιός Τζος Ντουχάμελ, διάσημος για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στη σειρά ταινιών «Transformers», υπέγραψε για δύο ακόμη χρόνια για να προωθήσει την πολιτεία του, τη Βόρεια Ντακότα.

Η Celebrity Cruises, από την άλλη, σύμφωνα με το travelpulse.com, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι δημιουργούσε μια ταξιδιωτική βιβλιοθήκη εικόνων για κοινή χρήση για να βοηθήσει στην προώθηση των προσφορών της, διαφημίζοντας τις φωτογραφίες πολλών φωτογράφων, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμίου φήμης Άνι Λίμποβιτς.

Και επίσης τον περασμένο μήνα, η Qantas Airlines κυκλοφόρησε μια άλλη διαφήμιση για το «Spirit of Australia», ένα σποτ που γυρίστηκε στα τέλη του 2019 αλλά έμεινε στο ράφι για περισσότερα από δύο χρόνια λόγω της πανδημίας.

Στο διαφημιστικό πρωταγωνιστεί ο μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ, ο Αυστραλός Χιου Τζάκμαν. «Το κρατήσαμε στο συρτάρι για πάνω από δύο χρόνια, επειδή η ώρα δεν ήταν ποτέ η κατάλληλη… γυρίστηκε όταν τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Qantas, Άλαν Τζόις.

Πολλοί προορισμοί και ταξιδιωτικές εταιρείες προσπαθούν να ανακάμψουν τα τουριστικά τους έσοδα καθώς τα ταξίδια αργά αλλά σταθερά ανοίγουν ξανά σε όλο τον κόσμο και η χρήση διασημοτήτων για την προώθηση του «brand» τους, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι κάτι που θα σταματήσει να υφίσταται.