Κρυμμένο βαθιά στην κοιλάδα Bavona του καντονιού Τιτσίνο, στην Ελβετία, υπάρχει ένα μικροσκοπικό χωριό, στο οποίο ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει κάπου στον 15ο αιώνα.

Ο λόγος για το Foroglio, ένα μικρό παραδοσιακό οικισμό, με πέτρινα σπίτια και σχιστολιθικές στέγες, τα οποία είναι συγκεντρωμένα γύρω από την εκκλησία. Το χωριουδάκι αυτό είναι γνωστό, κυρίως, για έναν παράξενο λόγο: δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα! Κι, όμως, όσο παράξενο και αν ακούγεται, το Foroglio δεν είναι συνδεδεμένο με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ελβετίας. Στη δεκαετία του 1950, όταν η υπόλοιπη χώρα εκσυγχρονιζόταν, οι κάτοικοι της κοιλάδας Bavona (όπου ανήκει το Foroglio) ψήφισαν κατά της σύνδεσης με το δίκτυο, θεωρώντας το ηλεκτρικό ρεύμα μια πολυτέλεια που δεν τους ήταν απαραίτητη.

Οι λιγοστοί κάτοικοί του, μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιούν ηλιακά πάνελ για βασικές ανάγκες, ενώ για φωτισμό το βράδυ χρησιμοποιούν συχνά κεριά ή λάμπες πετρελαίου. Το μαγείρεμα και η θέρμανση γίνονται κυρίως με φυσικό αέριο ή ξύλα, ενώ έχει απαγορευτεί η ανέγερση νέων κτιρίων, διατηρώντας έτσι ανέγγιχτη την αυθεντική του εικόνα, όπως ήταν πριν αιώνες. Βέβαια, λόγω της έλλειψης ρεύματος, το Foroglio κατοικείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το χωριό συναντάται στην κοιλάδα Bavona και το σκηνικό που το περιβάλλει είναι μοναδικό. Απέραντα λιβάδια, μαγευτική θέα και επιβλητικοί καταρράκτες συνθέτουν μια απίστευτη εικόνα σε υψόμετρο 697 μέτρων ανάμεσα στις κορυφές Sologna που αγγίζει τα 2,698 μέτρα και Malora που φτάνει τα 2,640 μέτρα, στα νότια της Ελβετίας. Και δεν είναι τυχαίο πως το γραφικό Foroglio με τα στενά δρομάκια και τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια που λειτουργούσαν κάποτε ως αχυρώνες, αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους φυσιολάτρες.

