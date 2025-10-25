Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και θόρυβο, υπάρχει ένα μέρος όπου η ηρεμία κυριαρχεί. Το Κουίνσταουν στη Νέα Ζηλανδία κατατάχθηκε πρώτο παγκοσμίως για την ηρεμία και τη γαλήνη που το χαρακτηρίζει. ηρεμία, περιτριγυρισμένος από παρθένα φύση και γαλήνιο τοπίο.με ανεξερεύνητα φυσικά τοπία και γαλήνιο περιβάλλον

Η ταξιδιωτική εταιρεία Travelbag καθόρισε τους καλύτερους παγκόσμιους προορισμούς διακοπών για όσους αναζητούν ηρεμία, με βάση παράγοντες όπως η ηχορύπανση και η φωτορύπανση, ο αριθμός και η ποιότητα των χώρων πρασίνου και τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή.

Στην κορυφή της λίστας ως ο απόλυτος γαλήνιος προορισμός με απέραντους χώρους πρασίνου βρίσκεται το Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας. Δίπλα στη λίμνη Wakatipu και περικυκλωμένο από τις εντυπωσιακές Νότιες Άλπεις, το Κουίνσταουν ξεχωρίζει για την παρθένα φύση του και τις αμέτρητες ευκαιρίες χαλάρωσης, με εντυπωσιακή βαθμολογία 94,4/100 για την ποιότητα των χώρων πρασίνου.

Το Κουίνσταουν έλαβε, επίσης, βαθμολογία 91,67 για την εξαιρετική καθαριότητά του και τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία για χαμηλό θόρυβο και φωτορύπανση. Η πόλη έχει, επίσης, χαμηλό επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρά τη σχετική δημοτικότητά της.

Σύμφωνα με το Travel + Leisure, στη δεύτερη θέση φιγουράρουν οι Σεϋχέλλες, ένα από τα πιο ήσυχα παραθαλάσσια καταφύγια του κόσμου, με λευκές αμμουδιές, καταγάλανα νερά και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης και φωτορύπανσης. Το αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού, που απλώνεται βόρεια της Μαδαγασκάρης, αποτελείται από 115 νησιά και ξεχωρίζει ως παγκόσμιο hotspot για τη βιοποικιλότητα.

Η τρίτη θέση μοιράζεται μεταξύ του Κιότο στην Ιαπωνία, του Μπανφ στον Καναδά και του Κερνς στην Αυστραλία. Το Κερνς, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή του Κουίνσλαντ, ξεχώρισε για την καθαριότητα και τους χώρους πρασίνου του, καθώς και για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και φωτορύπανσης. Προσφέρει ένα χαλαρό, τροπικό τοπίο και ένα καλά συντηρημένο περιβάλλον. Το Κερνς δεν απέχει πολύ από το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα και το τροπικό δάσος Wet Tropics World Heritage Rainforest, προσφέροντας μια ήσυχη και φυσική επιλογή για τους ταξιδιώτες.

Το Γουίστλερ του Καναδά κατέλαβε την 4η θέση, ενώ η Γκολντ Κόαστ της Αυστραλίας συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Ωστόσο, σε ξεχωριστή κατάταξη των πιο ήσυχων παραθαλάσσιων καταφυγίων, η Γκολντ Κόαστ κατέλαβε την τρίτη θέση.