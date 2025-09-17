Για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μια επίσκεψη στο Λούβρο είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Παρίσι.

Το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο είναι, επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα -το συνολικό μήκος της πρόσοψης είναι σχεδόν 3,2 χλμ.- και ένα από τα πλουσιότερα σε καλλιτεχνικούς θησαυρούς (το Λούβρο εκθέτει 38.000 έργα και έχει επιπλέον 422.000 σε αποθήκη).

Το μουσείο απασχολεί 2.290 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων 65 επιμελητών και 145 συντηρητών, (λάβετε υπόψη ότι 1.200 από αυτούς τους υπαλλήλους είναι φύλακες ασφαλείας), ενώ διαθέτει ακόμη και τη δική του ομάδα 48 πυροσβεστών που είναι σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Αυτό το μνημειώδες μουσείο κρύβει πολλά μυστικά μέσα στους ιερούς του χώρους, που περιμένουν να ανακαλυφθούν.

Αρχικά χτίστηκε ως παλάτι από τον Φραγκίσκο Α΄

Ο βασιλιάς της Αναγέννησης, διάσημος για τα υπέροχα κάστρα στην κοιλάδα του Λίγηρα, κατεδάφισε ένα φρούριο του 12ου αιώνα στη δεξιά όχθη για να δημιουργήσει χώρο για το παλάτι του Λούβρου. Η κατασκευή ξεκίνησε στα μέσα του 1500, αλλά μόνο ένα μέρος του κτιρίου ολοκληρώθηκε. Κάθε επόμενος βασιλιάς της Γαλλίας πρόσθεσε κάτι στο κτίριο: αν προσέξετε, μπορείτε να διακρίνετε διάφορα αρχιτεκτονικά στυλ. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη είναι η Κιονοστοιχία, που σχεδιάστηκε από τους Louis Le Vau, Claude Perrault και τον ζωγράφο Charles Le Brun, του οποίου το έργο μπορείτε να θαυμάσετε στην Αίθουσα του Απόλλωνα.

Μπορείτε ακόμα να δείτε υπολείμματα της αρχικής τάφρου

Αν και το φρούριο του 13ου αιώνα που είχε χτίσει ο βασιλιάς Φίλιππος Αύγουστος δεν σώζεται πια, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως την παλιά τάφρο, επτά μέτρα κάτω από το Cour Carré, κατά την κατασκευή της γυάλινης πυραμίδας. Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να τη θαυμάσουν στο μεσαιωνικό τμήμα της πτέρυγας Sully.

Χρειάστηκαν 200 χρόνια για να μετατραπεί ολόκληρο το κτίριο σε μουσείο

Ο Λουδοβίκος XIV ήταν ο τελευταίος βασιλιάς που χρησιμοποίησε το Λούβρο ως βασιλική κατοικία -μετέφερε την αυλή του στις Βερσαλλίες το 1682. Το 1793, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, το Musée Central des Arts άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στη Grande Galerie. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης και ο Ναπολέων Γ΄ πρόσθεσαν και οι δύο στο Λούβρο, ενισχύοντας το δικό τους κύρος. Ωστόσο, μόνο το 1993 ολόκληρο το κτίριο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως μουσείο.

Πολλά από τα έργα του Λούβρου λεηλατήθηκαν από τον Ναπολέοντα ως λάφυρα πολέμου

Πολλοί από τους Γάλλους βασιλείς ήταν μεγάλοι συλλέκτες έργων τέχνης και ανέθεσαν στους πιο ταλαντούχους αρχιτέκτονες της εποχής να συμβάλουν στην κατασκευή του κτιρίου, αλλά πολλά από τα σπουδαιότερα έργα του μουσείου λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του Ναπολέοντα στην Ιταλία, την Αίγυπτο και αλλού.

Η περίφημη γυάλινη πυραμίδα του I.M. Pei ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη

Η γυάλινη πυραμίδα του Αμερικανού αρχιτέκτονα I.M. Pei θεωρείται σήμερα σύμβολο του ίδιου του Λούβρου, αλλά όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1989, ορισμένοι κριτικοί την χαρακτήρισαν «ιερόσυλη» για την παραβίαση της αρχιτεκτονικής ακεραιότητας του ιστορικού παλατιού.

Ο μεγαλύτερος πίνακας του μουσείου βρίσκεται στην ίδια αίθουσα με τη Μόνα Λίζα

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, η Μόνα Λίζα μπορεί να είναι ο πιο διάσημος πίνακας του Λούβρου, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι ο μεγαλύτερος πίνακας του μουσείου βρίσκεται στην ίδια αίθουσα. Το έργο «Γάμος στην Κανά» του βενετσιάνου αναγεννησιακού ζωγράφου Βερονέζε μερικές φορές εκλαμβάνεται ως «Ο Μυστικός Δείπνος», αλλά στην πραγματικότητα απεικονίζει το πρώτο θαύμα του Χριστού, τη μετατροπή του νερού σε κρασί.

Μπορείτε να δείτε πώς ήταν το κτίριο την εποχή του Ναπολέοντα Γ’

Κρυμμένο σε μια απομακρυσμένη γωνιά της πτέρυγας Richelieu, το σαλόνι του Ναπολέοντα Γ’ δίνει στους επισκέπτες μια γεύση από το πώς ήταν το πολυτελές παλάτι όταν ο αυτοκράτορας το χρησιμοποιούσε για κρατικές εκδηλώσεις.