Η διαδικασία ελέγχου ασφαλείας στο αεροδρόμιο είναι ήδη αρκετά αγχωτική, αλλά υπάρχει ένα λάθος που πολλοί ταξιδιώτες κάνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν: αφήνουν το κινητό τους τηλέφωνο εκτεθειμένο στον κάδο του ελέγχου.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορείτε να κάνετε, αφού το τηλέφωνο μπορεί εύκολα να χαθεί ή να κλαπεί μέσα στον συνωστισμό.

Ευτυχώς, υπάρχει ένας απλός τρόπος να το αποφύγετε και να κρατήσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα ασφαλή.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Travel + Leisure, τα κινητά τηλέφωνα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κλοπή όταν τοποθετούνται απευθείας στους κάδους ασφαλείας ελέγχου στα αεροδρόμια. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τοποθετήστε τα μέσα σε μία από τις τσάντες σας, ιδανικά σε θήκη ή τσέπη που κλείνει. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πολύτιμα αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές που έχετε μαζί σας κατά τον έλεγχο ασφαλείας.

Η Tiffany, ειδική σε θέματα ταξιδιών με περισσότερους από 24.000 ακολούθους στο TikTok, όπου δημοσιεύει με το όνομα travel.by.the.books από το Πίτσμπουργκ, μοιράστηκε σε βίντεό της ότι δεν βάζει ποτέ το τηλέφωνό της απευθείας στον κάδο ασφαλείας. Θυμήθηκε μάλιστα μια φορά που το άφησε χωρίς θήκη, και ο υπάλληλος της έκανε παρατήρηση, τονίζοντας πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι.

«Το δοκίμασα μια φορά και ο υπάλληλος με κοίταξε λέγοντας: “Δεν σου αρέσει το τηλέφωνό σου;”», αφηγείται η Tiffany. «Μου εξήγησε ότι αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να στο κλέψουν».

Και προσθέτει: «Οι ουρές συχνά γεμίζουν, οπότε κάποιος μπορεί απλά να το πάρει χωρίς να το καταλάβεις -και να το συνειδητοποιήσεις μόνο όταν πια θα είναι αργά».

Καλό είναι να φροντίζετε ώστε το κινητό σας και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές να παραμένουν καλά προστατευμένες μέσα στην τσάντα σας, εκτός εάν ο υπάλληλος από τον έλεγχο του αεροδρομίου σάς ζητήσει ρητά να τις αφαιρέσετε για έλεγχο.