Τρεις αγωνιστικές έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί η League Phase του Champions League και ο «υπερυπολογιστής» της Opta έκανε τις προβλέψεις του για την τελική κατάταξη, δίνοντας την 30η θέση στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν νίκη μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές και η ήττα (3-4) από τη Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Τετάρτης (26/11), είχε ως συνέπεια να βρίσκονται στην 33η θέση πλέον έχοντας 2 βαθμούς.

Με βάση την περσινή βαθμολογία, εκτιμάται ότι μια ομάδα χρειάζεται 11 για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα και να διεκδικήσει σε αγώνες μπαράζ την πρόκριση στους «16», οπότε αυτή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κάνει μόνο νίκες στα παιχνίδια που απομένουν με Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός).

Ο «υπερυπολογιστής» της Opta πάντως, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στατιστικά στοιχεία, προβλέπει ότι ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην 30η θέση, αφήνοντας πίσω του τη Βιγιαρεάλ, την Κοπεγχάγη, τη Σλάβια Πράγας, τη Μπόντο Γκλιμτ, τον Άγιαξ και την Καϊράτ Αλμάτι.

Όσο για την πρώτη 8άδα, η οποία προκρίνεται απευθείας στους «16», θα αποτελείται -κατά σειρά- από τις Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Ντόρτμουντ.