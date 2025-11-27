Ο Ρώσος «Ποπάι» που έβαλε βαζελίνη στους δικεφάλους για να γίνουν αφύσικα τεράστιοι κινδυνεύει τώρα να χάσει και τα δύο του χέρια λόγω σοβαρής μόλυνσης.

Ο bodybuilder έκανε ενέσεις με βαζελίνη (petroleum jelly) στους δικέφαλούς του για να τους κάνει αφύσικα μεγάλους -αποκτώντας το παρατσούκλι «Ρώσος Ποπάι».

Ο Κιρίλ Τερέσιν, 29 ετών, ενημερώθηκε ότι ίσως χρειαστεί διπλό ακρωτηριασμό έπειτα από χρόνια ενέσεων, όπως ανέφεραν ρωσικά μέσα την Κυριακή.

Ο πρώην στρατιώτης μοιράστηκε ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει τον δικέφαλό του να έχει «σκάσει», αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα με σάπιο ιστό από κάτω.

Τώρα χρειάζεται πολλές μεταμοσχεύσεις δέρματος για να σωθούν τα χέρια του, αλλά δεν μπορεί να χειρουργηθεί μέχρι να υποχωρήσει η μόλυνση, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Ο χρόνος φαίνεται να τελειώνει ώστε η κατάστασή του να σταθεροποιηθεί, δήλωσαν οι γιατροί. Για τις επεμβάσεις θα απαιτηθούν αγγειοχειρουργός, πλαστικός χειρουργός και χειρουργός αποκατάστασης.

Ο Τερέσιν άρχισε να κάνει ενέσεις το 2017, τραβώντας την προσοχή παγκοσμίως λόγω των διογκωμένων δικεφάλων του, που θύμιζαν τον εμβληματικό χαρακτήρα Ποπάι.

Όμως οι ενέσεις προκάλεσαν ίνωση των ιστών και στη συνέχεια νέκρωση, καθώς ο οργανισμός του απέρριψε τη χημική ουσία, όπως αναφέρει η New York Post.

Είχε χειρουργηθεί το 2019 για την αφαίρεση των κατεστραμμένων περιοχών, αλλά πλέον η μόλυνση είναι τόσο εκτεταμένη που τα τραύματα δεν μπορούν να κλείσουν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα.

Ο «Ρώσος Ποπάι» είχε παλαιότερα εκφράσει τη λύπη του για τη «βλακεία» του να κάνει ενέσεις στους δικεφάλους του -και είχε προειδοποιηθεί ότι μπορεί να πεθάνει αν δεν αφαιρεθεί η ουσία.