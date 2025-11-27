Οι κάτοικοι της Αττικής αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα έντονες βροχοπτώσεις, με το κέντρο της Αθήνας να δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Μαζί με τη βροχή, καταγράφονται και ισχυρές ριπές ανέμου που συνοδεύονται από αστραπές και μπουμπουνητά, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο σκηνικό για τους οδηγούς και τους πεζούς.

Στο κέντρο της Αθήνας η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έγινε υπό ισχυρή βροχή

Η ένταση της βροχής έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, με πολλούς δρόμους να εμφανίζουν σημεία με αυξημένη δυσκολία στη μετακίνηση.

Οι αρχές προειδοποιούν για προσοχή στους δρόμους και συνιστούν στους οδηγούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όπου είναι δυνατό.

