Παρά τη βροχή κόσμος κάθε ηλικίας βρέθηκε στο Σύνταγμα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Με μια παρέλαση της μπάντας του Δήμου Αθηναίων, που ξεκίνησε από το Μοναστηράκι, διέσχισε την Ερμού και κατέληξε στο Σύνταγμα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.

Παρά τη βροχή ο κόσμος στο Σύνταγμα είναι πολύς και συνεχώς έρχονται περισσότεροι πολίτες κάθε ηλικίας.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

17.00 -17.40 Big Band του Δήμου Αθηναίων

18.00 -18.30 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

18.30 – 19.30 Συναυλία Πάνου Μουζουράκη, Α΄μέρος

19.30 Φωταγώγηση

19.30 – 20.30 Συναυλία Πάνου Μουζουράκη, Β΄ μέρος

Παρουσιαστές της βραδιάς ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Επίσης, συμμετέχει και Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου.

Δείτε φωτογραφίες: