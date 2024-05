Η Ελλάδα φημίζεται για τις παραλίες της με τα πεντακάθαρα καταγάλανα ή πράσινα νερά τους. Παραλίες με άμμο ή βότσαλο, οι οποίες πάντα φιγουράρουν σε λίστες με τις κορυφαίες στον κόσμο. Όπως συνέβη και με την πρόσφατη λίστα του Travellers’ Choice Best of the Best Awards for Beaches 2024 για τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, στην οποία συναντάμε και τρεις ελληνικές, ανάμεσά τους και ο Μύρτος.

Η εξωτική παραλία της Κεφαλονιάς βρίσκεται στην 8η θέση της λίστας και η διάκρισή της δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Ο Μύρτος περιβάλλεται από γκρεμούς, βράχια και καταπράσινη βλάστηση, ενώ το εξωτικό τοπίο, το λατρεύουν οι χρήστες του Instagram. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι πρόκειται για μία από τις πολυφωτογραφημένες παραλίες.

Στον Μύρτο θα απολαύσεις τις καλύτερες βουτιές, σε ένα απίστευτο σκηνικό. Το ψιλό, λευκό βοτσαλάκι και τα εξωτικά νερά, θα σας συνεπάρουν, όπως και το ηλιοβασίλεμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Και η ίδια η παραλία, όμως, θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, με το που την αντικρίσετε από ψηλά, καθώς θα δείτε να απλώνεται μπροστά σας ένα μοναδικό τοπίο, το οποίο περιτριγυρίζεται από γκρεμούς ύψους 800 μέτρων.

Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Κεφαλονιάς, 30 χιλιόμετρα έξω από το Αργοστόλι. Είναι μία οργανωμένη παραλία με ομπρέλες, ξαπλώστρες, καντίνα αλλά και ναυαγοσώστη. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε στον Μύρτο, ειδικά αν έχετε παιδιά, είναι τα νερά του που βαθαίνουν απότομα από την αρχή, κιόλας, της παραλίας.

Δείτε τις φωτογραφίες