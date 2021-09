Σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς κινείται η KONAMI, καθώς ανακοίνωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το eFootball 2022, το παιχνίδι που θα διαδεχθεί το Pro Evolution Soccer.

Το νέο video game θα είναι διαθέσιμο εντελώς δωρεάν για τα PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 and PC (μέσω Steam).

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε κάποιες πρώτες πληροφορίες για το gameplay.

Ποιες ομάδες θα έχει

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Konami, το eFootball θα περιλαμβάνει τις εξής ομάδες σε πρώτο στάδιο:

-Arsenal

-Barcelona

-Bayern Munich

-Corinthians Paulista

-Flamengo

-Juventus

-Manchester United

-River Plate

-São Paulo

Ποια γήπεδα θα έχει

Οι παίκτες θα μπορούν αρχικά να αγωνιστούν σε έξι διαφορετικά στάδια απ’ όλον τον κόσμο. Αυτά είναι τα εξής:

-Camp Nou

-Old Trafford

-Allianz Stadium

-Emirates Stadium

-Allianz Arena

-eFootball Stadium

Ποια modes θα έχει

Στην αρχική έκδοση του eFootball οι παίκτες θα μπορούν να παίξουν μόνο απλούς φιλικούς αγώνες, ενάντια στην AI ή με κάποιον φίλο τους τοπικά. Παράλληλα, θα υπάρχει και η επιλογή των online φιλικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένου και του cross-generation matchmaking (PS5 vs PS4 ή αντίστοιχα Xbox Series X/S vs Xbox One).

Πότε θα προστεθούν επιπλέον χαρακτηριστικά

Τον προηγούμενο μήνα η Konami είχε παραδεχθεί πως η αρχική έκδοση του eFootball θα είναι κάτι σαν demo. Ωστόσο, η εταιρία σκοπεύει να εμπλουτίσει σύντομα τον ποδοσφαιρικό τίτλο με περισσότερο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, το eFootball θα υποδεχθεί μια μεγάλη ενημέρωση μέσα στο φθινόπωρο.

Η ενημέρωση αυτή θα φέρει τα εξής νέα modes:

-eFootball Creative League (play with your Creative Team against others and get promoted up the league rankings)

-Tour Event (play against AI opponents an earn rewards)

-Challenge Event (play against others online, completing assigned objectives for rewards)

-Online Quick Match (play a casual match with over 600 licensed teams)

-Cross-platform matchmaking (PC and consoles)

-Online Match Lobby

Παράλληλα, η ενημέρωση αυτή θα προσθέσει και microtransactions στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, το eFootball θα έχει τρία ψηφιακά νομίσματα, τα eFootball Coins (αγοράζονται με κανονικά χρήματα), καθώς και τα eFootball Points και GP (κερδίζονται και τα δύο παίζοντας). Η Konami υπόσχεται πως η οικονομία του παιχνιδιού θα είναι ισορροπημένη και έτσι όλοι οι παίκτες θα έχουν τις ίδιες πιθανότητες, ανεξαρτήτως από τον τρόπο που απέκτησαν τα in-game αντικείμενά τους.

Τέλος, η Konami επιβεβαίωσε πως άλλα χαρακτηριστικά, όπως το Edit Mode και η υποστήριξη των λειτουργιών του DualSense στο PS5, θα έρθουν μελλοντικά.