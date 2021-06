Την υπογραφή συμφωνιών διάρκειας πολλών ετών για την παροχή περιεχομένου με την Google και το Facebook, βάσει τον νέου κώδικα της Αυστραλίας για τα ΜΜΕ και το σχετικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσε σήμερα (01/06) η Nine Entertainment Co Holdings Ltd.

Η συμφωνία, οι όροι της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, ακολουθεί την υπογραφή παρόμοιων συμφωνιών από τους ανταγωνιστές της Nine Entertainment, Seven West Media Ltd και News Corp, μετά την ενεργοποίηση ενός αυστηρού πλαισίου νόμων, ώστε οι αμερικανικοί τεχνολογικοί γίγαντες να πληρώνουν για την παρουσίαση ειδήσεων στις πλατφόρμες τους.

Η Nine Entertainment ανακοίνωσε ότι θα διαθέτει περιεχόμενο για την πλατφόρμα ειδήσεων της Google (Google News Showcase) για πέντε χρόνια, αλλά και για ένα παρόμοιο προϊόν του Facebook, χωρίς οικονομική χρέωση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Google θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στις πλατφόρμες της Nine, σύμφωνα με τις εφημερίδες «Τhe Australian Financial Review», «The Age» και «The Sydney Morning Herald».

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συμφωνίες και τα συνδρομητικά έσοδα για τις εφημερίδες της, η Nine που έχει έδρα το Σίδνεϊ ανακοίνωσε ότι αναμένει αύξηση κατά 30 ως 40 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (19 – 25,3 εκατομμύρια ευρώ) των εσόδων της στο εκδοτικό σκέλος των δραστηριοτήτων της για το οικονομικό έτος 2022.