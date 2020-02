Το πειραματικό αεροσκάφος της Airbus που ρίχνει το κόστος λειτουργίας κατά 20%

Ξεκινώντας με ένα μικρής κλίμακας μοντέλο Maveric, η Airbus ισχυρίζεται πως ο δραστικά νέος αυτός σχεδιασμός θα αποφέρει τεράστια οφέλη σε όρους αποτελεσματικότητας.

Κι ενώ πολλά έχουν αλλάξει από τα επιβατικά ταξίδια της δεκαετίας του 1950, ειδικά σε όρους ασφάλειας και άνεσης των επιβατών, η φύση των αεροπλάνων παραμένει σχεδόν η ίδια.

Τι άλλο μπορείς να κάνεις άλλωστε σε όρους σχήματος ατράκτου; Αν είσαι η Airbus, όλο και κάτι θα μπορείς να κάνεις.

Ο ευρωπαίος κατασκευαστής αποκάλυψε λοιπόν αυτό το αεροπλανάκι (2 x 3,2 μέτρα) που πετά με 20% λιγότερα καύσιμα σε σχέση με τα παραδοσιακά τζετ.

Το τριγωνικό Maveric (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) κάνει τις γραμμές μεταξύ ατράκτου και φτερών τουλάχιστον δυσδιάκριτες. Ο σχεδιασμός δημιουργεί ώθηση σε όλη την άτρακτο, αντί μόνο στα φτερά, μειώνοντας έτσι την αντίσταση.

Και σε μια βιομηχανία όπου οι μικροβελτιώσεις αποτελεσματικότητας αποδίδουν 1%-2%, πειράζοντας δηλαδή λίγο τα φτερά ή τη μηχανή, αυτό το 20% που μας λέει η Airbus είναι πελώριο.

Είναι όμως και το άλλο, πως με τις μηχανές πάνω από την άτρακτο, το Maveric γεννά λιγότερο θόρυβο για όσους είναι στο έδαφος. Και μπορεί πλέον να φιλοξενεί και νέας γενιάς μηχανές, είτε υβριδικές είτε αποκλειστικά ηλεκτρικές.

Ο ριζικός ανασχεδιασμός του επιβατικού αεροσκάφους είναι μια δουλειά πολύ πιο δύστροπη απ’ όσο ακούγεται. Η Airbus επιδεικνύει για την ώρα το καμάρι της και μετά θα ξαναμπεί στο εργαστήριο για έναν δεύτερο γύρο ερευνών.

Και, εντελώς κατανοητά, δεν μας έχει δώσει ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε κάποια δέσμευση για το αν θα εμφανιστεί ποτέ στους αιθέρες. Κι έτσι για την ώρα μπορούμε μόνο να το ονειρευόμαστε…