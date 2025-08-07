Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος της 24χρονης μητέρας και του 37χρονου συντρόφου της, που φέρονται ότι κακοποιούσαν σεξουαλικά την 10χρονη κόρη της πρώτης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes, κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου, ενδοικογενειακή σωματική βλάβη, κατά περίπτωση.

Οι κατηγορούμενοι, σύντροφος και μητέρα, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια. Συνελήφθησαν με σχετικό ένταλμα που εκδόθηκε εις βάρος τους, ύστερα από την καταγγελία της ανήλικης. Τα λεγόμενα της 10χρονης προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Η ίδια της η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται ότι τη χτυπούσαν και τη βίαζαν, με την 24χρονη να φέρεται πως κρατούσε το παιδί όσο ο 37χρονος προχωρούσε στις αποτρόπαιες πράξεις.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της 24χρονης στο Τμήμα Δίωξης Θέρμης για ενδοοικογενειακή βία από τον 37χρονο σύντροφό της. Κατά τη διάρκεια της καταγγελίας, η γυναίκα αποκάλυψε ότι ο άνδρας προέβαινε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης, όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν τα καταγγελλόμενα, αλλά αποκαλύφθηκε και η συμμετοχή της μητέρας της στα εγκλήματα. Όπως φέρεται να κατέθεσε το παιδί, η 24χρονη ήταν παρούσα στις πράξεις, τη συγκρατούσε και την κακοποιούσε μαζί με τον σύντροφό της, ενώ επιβεβαίωσε και περιστατικά βίας από τον 37χρονο προς τη μητέρα της, μπροστά στα μάτια της.

Σε βάρος των δύο ενηλίκων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στον Συνοριακό Σταθμό Προμαχώνα, την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα, και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Η 24χρονη συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.