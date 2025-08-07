Ο Σαλμάν Ιφτικάρ, 37 ετών, πατέρας τριών παιδιών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 μηνών, αφού εξαπέλυσε ρατσιστική και βίαιη επίθεση κατά της αεροσυνοδού, Άντζι Γουόλς, ενώ βρισκόταν στην πρώτη θέση σε πτήση της Virgin Atlantic από το Χίθροου του Λονδίνου προς τη Λαχόρη.

Ο Ιφτικάρ, υπήκοος Πακιστάν, αποκάλεσε επανειλημμένα την κ. Γουόλς «γ…η σκ…λα» σε υψόμετρο 39.000 ποδιών, ενώ αργότερα απείλησε να ανατινάξει το ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο οποίο επρόκειτο να μείνει το πλήρωμα καμπίνας. Απειλές για βιασμό, φόνο και εμπρησμό προκάλεσαν σοκ στους συνεπιβάτες, ενώ η ίδια η κ. Γουόλς κατέθεσε ότι η εμπειρία την άφησε «συντετριμμένη» και «τραυματισμένη».

Πολυτελής ζωή με χρέη εκατομμυρίων

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο Ιφτικάρ ζούσε σε πολυτελή κατοικία αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών στο Μπάκιγχαμσαϊρ, με στόλο πολυτελών οχημάτων, Bentley, Range Rover, Rolls Royce, παρκαρισμένων στον δρόμο του. Συζούσε με τη μία από τις δύο συζύγους του, την Έρουμ Σαλμάν, 38 ετών και τα τρία παιδιά τους, τα οποία ήταν παρόντα στην πτήση και προσπάθησαν μάταια να τον σταματήσουν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι διευθύνει εταιρεία εκπαίδευσης προσωπικού στο Λονδίνο, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες είχαν «ταραγμένο γάμο» και είχαν καλέσει την Αστυνομία σε περιστατικό τον Μάιο.

Παράλληλα, στο Πακιστάν, ο Ιφτικάρ είναι παντρεμένος με τη διάσημη ηθοποιό και σούπερ μόντελ, Άμπιρ Ριζβί, με την οποία είναι μαζί πέντε χρόνια. Η Ριζβί, νικήτρια του Veet Supermodel το 2012 και με πάνω από 500.000 ακολούθους στο TikTok, ανεβάζει συχνά ρομαντικά βίντεο του ζευγαριού.

Επιχειρηματικό ναυάγιο και πολυτελής εμφάνιση

Ο Ιφτικάρ είχε ιδρύσει την εταιρεία Core Labour Supply Limited (CLSL), η οποία έφτασε κύκλο εργασιών 90 εκατ. λιρών το 2022, αλλά τελικά πτώχευσε με οφειλές 11 εκατ. προς την εφορία και 6,8 εκατ. στην HSBC. Παρά τις οικονομικές καταρρεύσεις, συνέχισε να απολαμβάνει πολυτελή ζωή και πλήρωνε στον εαυτό του μερίσματα σχεδόν 1 εκατ. λιρών ετησίως μεταξύ 2018 και 2021.

Αυτή τη στιγμή, είναι διευθυντής της εταιρείας Staffing Match, που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και παρέχει εκπαίδευση σε επιχειρήσεις στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών και της βιομηχανίας. Το ζευγάρι διατηρεί επίσης άλλες μικρές επιχειρήσεις, χωρίς σημαντικά κέρδη.

Μαρτυρίες γειτόνων: Αυτοκίνητα, θόρυβοι και ναρκωτικά

Γείτονες του Ιφτικάρ περιγράφουν τον ίδιο ως «πολύ επιδεικτικό» και «αλαζόνα», που απολάμβανε να επιδεικνύει τον πλούτο του με ακριβά αυτοκίνητα και εντυπωσιακές ανακαινίσεις. Ένας από αυτούς ανέφερε: «Τον είδα μερικές φορές να καπνίζει χασίς στην είσοδο. Είχε προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ. Μάλιστα είχε απαγόρευση οδήγησης».

Ένας άλλος γείτονας είπε: «Οδηγούσε σαν μανιακός, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο των 20 μιλίων την ώρα. Πάρκαρε τα αυτοκίνητά του στο γκαράζ των γειτόνων χωρίς άδεια, και δεν απολογήθηκε καν».

Η ντροπιαστική συμπεριφορά στην πτήση

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αμπντούλ Καπαντία, ο Ιφτικάρ ξεκίνησε να πίνει σαμπάνια στο μπαρ της πτήσης και έβαζε πάγο από τον κουβά, χρησιμοποιώντας τα χέρια του. Όταν του ζητήθηκε να σταματήσει, άρχισε να καταγράφει τους υπαλλήλους με το κινητό του και να τους βρίζει.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν αποκάλεσε την κ. Γουόλς «ρατσίστρια», υποστηρίζοντας πως τον εξύβρισε, ενώ αργότερα φώναξε: «Το ξενοδοχείο σου στη Λαχόρη θα ανατιναχτεί. Θα σε σύρουν από τα μαλλιά, θα σε βιάσουν και θα σε κάψουν».

Το πλήρωμα εξέτασε αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία, με τον Ιφτικάρ να απαντά: «Δεν με νοιάζει. Πηγαίνετε στην Τουρκία. Έχω επαφές εκεί».

Η κ. Γουόλς αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο το οποίο ο Ιφτικάρ είχε απειλήσει με ανατίναξη, και δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Κατά την άφιξη στη Λαχόρη, δεν έγινε καμία ενέργεια από τις Αρχές.

Η μαρτυρία της Άντζι Γουόλς

Η κ. Γουόλς, αεροσυνοδός στη Virgin Atlantic για 37 χρόνια, κατέθεσε ότι αναγκάστηκε να πάρει άδεια 14 μηνών λόγω του ψυχολογικού σοκ που υπέστη.

«Αγαπούσα τη δουλειά μου, ήμουν δυνατή και γενναία, αλλά αυτή η εμπειρία με διέλυσε. Δεν υπήρχε διαφυγή στα 39.000 πόδια. Ένιωσα εκτεθειμένη και αβοήθητη».

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Η δικαστής Ανάμπελ Ντάρλοου KC δήλωσε: «Οι απειλές για φόνο έγιναν μπροστά στα τρία μικρά παιδιά σας. Η συμπεριφορά σας ήταν επαναλαμβανόμενα ρατσιστική και προκλητικά βίαιη. Η κ. Γουόλς εγκατέλειψε την καριέρα της για 14 μήνες. Έχετε μακρύ ιστορικό παραβατικότητας, το οποίο σχετίζεται με προβλήματα ναρκωτικών και αλκοόλ».

Ο Ιφτικάρ, με έξι προηγούμενες καταδίκες, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για επίθεση και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ. Το 2021, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 λιρών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κάνναβης με Rolls Royce.

Ο ίδιος εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας γκρι κοστούμι, ροζ πουκάμισο και κίτρινη γραβάτα, και ξέσπασε σε κλάματα όταν του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης 15 μηνών.

Δήλωση της Virgin Atlantic

Εκπρόσωπος της Virgin Atlantic δήλωσε: «Η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή απρεπούς ή επιθετικής συμπεριφοράς. Είμαστε περήφανοι για την Άντζι και το πλήρωμά μας, που διαχειρίστηκαν την κατάσταση με επαγγελματισμό και θάρρος. Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο».