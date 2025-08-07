Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολυήμερη αφωνία.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα το πρωί στο MEGA, τόνισε πως «δεν έχουμε λάβει απάντηση, μολονότι ακούμε για ποσά της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την τομεάρχη Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήταν ένα απλό στέλεχος, αλλά τομεάρχης».

Πρόσθεσε πως «περιφρονούν το Κοινοβούλιο, περιφρονούν την αντιπολίτευση, περιφρονούν τον ελληνικό λαό. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν έλεγαν ότι όποιος είναι στο κέντρο της πίστας, πρέπει να πληρώσει; Και τώρα που έχουμε στο κέντρο της πίστας ένα σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από την περιφέρεια, δεν λένε κουβέντα».

Για όσα συνέβησαν στην έντονη συνεδρίαση της Βουλής για την Προανακριτική σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης φοβόταν ότι εάν οι βουλευτές του ψήφιζαν κανονικά, σήμερα το αποτέλεσμα θα ήταν ότι οι υπουργοί του -ο ένας ή και οι δύο – θα ήταν δυνατό να τους διερευνήσει η δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής. Άρα, αυτό που έγινε, είναι μια μαύρη στιγμή. Τη χρεώνεται απολύτως ο πρωθυπουργός. Και όπως είπα και τις προηγούμενες ημέρες, δεν στέκεται πρωθυπουργός που δεν εμπιστεύεται την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τον έχει εκλέξει πρωθυπουργό».

Εξήγησε για την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία με τους μόλις 7 παρόντες βουλευτές εκ μέρους της πλειοψηφίας και τις κούτες των επιστολικών ψήφων, «θα ανεχόμαστε εμείς τα παρασκηνιακά σκοτεινά παιχνίδια του κ. Μητσοτάκη; Όχι, δεν τα δεχόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Εμείς στα παιχνίδια με τους θεσμούς, με τη δικαιοσύνη, με τον κοινοβουλευτισμό, με ό,τι αφορά στη διαφάνεια, την αξιοκρατία, όχι δεν θα γίνουμε συνένοχοι. Είμαστε απέναντι και θα αγωνιστούμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να τελειώσουμε με αυτή την ηθική και πολιτική παρακμή».

Επιπλέον, αντέκρουσε το κυβερνητικό επιχείρημα περί χρόνιων παθογενειών στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχαν παθογένειες στην κατανομή των επιδοτήσεων, -το οποίο το δέχομαι διότι είναι μια πραγματικότητα-, κι άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργούσε με προστασία υπουργών, γενικών γραμματέων, με τέτοιους διαλόγους σοκαριστικούς, με εκβιασμούς, με κλείσιμο του ματιού για να μην γίνονται έλεγχοι, με μαύρο πολιτικό χρήμα και απειλές για τη ζωή ανθρώπων. Πότε έγιναν ξανά αυτά τα πράγματα; Δεν δικάζουμε κανέναν. Εμείς θέλουμε να μπορεί η δικαιοσύνη να τους ελέγξει. Και ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα φιάσκο για να μην επιτρέψει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη. Αυτό το φιάσκο θα τον ακολουθεί μέχρι την τελευταία ημέρα, που θα ανοίξει η πόρτα της εξόδου από το Μαξίμου».

Σχετικά με τη χθεσινή αποκάλυψη της υποβολής ρηματικής διακοίνωσης εκ μέρους της Αιγύπτου στην ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο για τη χάραξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτό το σοβαρό ζήτημα κατά τη χθεσινή συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

«Γιατί ενώ η ρηματική διακοίνωση έχει κατατεθεί από τις 08/07, στις 21/07 στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής δεν μας ενημέρωσε ο κ. Γεραπετρίτης; Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι: γιατί το υποτιμούν λέγοντας ότι είναι “πάγια διπλωματική αλληλογραφία”;» διερωτήθηκε και υπερασπίστηκε τον πρώην υπουργό και νυν Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη που άσκησε κριτική στον τρόπο που λειτουργεί η εξωτερική μας πολιτική. «Κατηγόρησαν τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ο νόμος του το 2011, -ο νόμος 4001-, έθεσε τα απώτατα όρια στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και βάσει αυτού του νόμου έκανε η κυβέρνηση τον Απρίλιο τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Μιλάμε για μια τοξική κυβέρνηση, η οποία συνεχώς υποπίπτει σε σοβαρά λάθη στην εξωτερική πολιτική και επιλέγει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος σε θέματα της καθημερινότητας, έδωσε έμφαση στη ραγδαία αύξηση των ενοικίων και ιδίως της φοιτητικής στέγης.

«Κάποια παιδιά σήμερα κάνουν τις επιλογές του βάσει της οικονομικής δυνατότητας της οικογένειάς τους και όχι βάσει αυτού που θέλουν να σπουδάσουν και τι εφόδια θέλουν να έχουν στη ζωή τους. Είναι μια τεράστια κοινωνική αδικία» τόνισε και πρόσθεσε το ολοκληρωμένο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ και το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κοινωνική κατοικία, μηχανισμούς ελέγχου της αύξησης των ενοικίων ώστε να αποκλιμακωθούν, κατάργηση της golden visa και περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ως προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τον νόμο Πιερρακάκη, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρώτη μεγάλη επιλογή: Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, χωρίς ανομία, με σοβαρή λειτουργία, χωρίς τραμπουκισμούς, χωρίς αυτά που ζούμε και ζουν και οι φοιτητές. Εύρυθμη λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας και μη κρατικά μη κερδοσκοπικά να υπάρχουν και αυτά, εμείς είμαστε θετικοί. Ο νόμος Πιερρακάκη έκανε τα κολλέγια που υπήρχαν, πανεπιστήμια σε ένα βράδυ» συμπλήρωσε και υπογράμμισε την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων «με σεβασμό στο Σύνταγμα με την αναθεώρηση».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει δημοσκοπήσεις, ανέφερε: «Πιστεύω ότι αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει στον ίδιο δρόμο της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας και της προόδου απέναντι στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών όπως είναι οι ανισότητες, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ διαφορετικό από τη σημερινή εικόνα. Ο κόσμος κουράστηκε. Βαρέθηκε έναν πρωθυπουργό που όλη την ώρα λέει “δεν ξέρω”, “φταίνε οι άλλοι”, “φταίνε από το 1980”, “φταίνε οι συνεργάτες μου, εγώ πάλι δεν έχω καμία ευθύνη”. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κουράσει να είναι συνεχώς ένας ανεύθυνος πρωθυπουργός. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε άλλα πράγματα από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις».

«Στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας και να έχει ο ελληνικός λαός καλύτερες ημέρες και για αυτόν και για τα παιδιά του» κατέληξε.