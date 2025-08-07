«Δεν έχει καθόλου παράνομους μετανάστες αυτή τη στιγμή στην Κρήτη», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφορικά με το μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι όσοι είχαν εισέλθει παράνομα μεταφέρθηκαν σε φυλακές ή κλειστές δομές του υπουργείου.

Ο υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασε αριθμούς: την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, αλλά μετά την τροπολογία για αναστολή ασύλου και υποχρεωτική κράτηση, οι ροές μειώθηκαν σε λιγότερες από 900 σε έναν μήνα. «Την τελευταία ημέρα πριν την τροπολογία είχαμε 850 αφίξεις. Έναν μήνα μετά, ο συνολικός αριθμός είναι περίπου ο ίδιος», επισήμανε.

Η πολιτική αυτή, σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, «είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα και αποδίδεται τόσο στη διπλωματική πίεση προς τη Λιβύη όσο και στο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν χορηγεί άσυλο για το επόμενο τρίμηνο. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι κυκλώματα προωθούσαν μέσω SMS το «κανάλι της Κρήτης» ως ασφαλές και φιλικό, κάτι που εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε.

«Αυτός που μπαίνει παράνομα στη χώρα θα έχει ποινή φυλάκισης»

Ο υπουργός μιλώντας για το νομοσχέδιο που θα προβλέπει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια χωρίς αναστολή και χωρίς εξαγορά για όσους εισέρχονται παράνομα και τόνισε: «Αυτός που μπαίνει παράνομα στη χώρα θα έχει ποινή φυλάκισης χωρίς δυνατότητα πληρωμής. Μόνη εναλλακτική του είναι η επιστροφή στη χώρα του».

Σκοπός είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να σταλεί μήνυμα αποτροπής σε όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ και εισέρχονται για καθαρά οικονομικούς λόγους. Ειδικά για αυτούς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 60% των αφίξεων από Λιβύη είναι άνδρες 18-30 ετών. Με συγχωρείτε, μόνο αυτοί κινδυνεύουν στον πλανήτη;».

Ειδική αναφορά έκανε και στη διάκριση δύο «σχολών σκέψης», όπως είπε: «η μία που θεωρεί ότι όλοι έχουν δικαίωμα μετακίνησης, “η αριστερή σχολή”, και η άλλη, η πολιτική της κυβέρνησης, που υποστηρίζει πως “η Ευρώπη έχει όρια και η Ελλάδα δεν είναι ξενοδοχείο“».

Αντικίνητρα για όσους δεν επιστρέφουν οικειοθελώς

Σε σχέση με το ζήτημα των επιστροφών, ο Θάνος Πλεύρης παραδέχτηκε τη δυσκολία: «Το πρόβλημα δεν είναι να τους βρεις. Το πρόβλημα είναι να τους επιστρέψεις».

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει αντικίνητρα για όσους δεν επιστρέφουν οικειοθελώς, προσθέτοντας στον σχεδιασμό την ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής, με στόχο την αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες συνεργασίας με τρίτες χώρες όπως Αίγυπτος, Μπαγκλαντές και Πακιστάν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαστικές επιστροφές.

«Όλη η Ευρώπη αλλάζει»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταστροφή είναι πανευρωπαϊκή: «Η Γερμανία που μας έλεγε “αφήστε τους να μπουν”, σήμερα μας λέει “πάρτε τους πίσω”. Όλη η Ευρώπη αλλάζει».

Υπερασπίστηκε το ενδεχόμενο κέντρων υποδοχής ή κράτησης σε τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ευρώπης, λέγοντας πως «μόνο κάποιοι στις Βρυξέλλες εμμένουν στο δόγμα των ανοιχτών συνόρων».

Αναφορικά με την τρίμηνη αναστολή του ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ότι λήγει τον Σεπτέμβριο, αλλά η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα επέκτασης, όπως έκανε και η Πολωνία, εφόσον υπάρξει νέα κρίση. Στόχος είναι να έχει ήδη ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο, ώστε να υπάρχει μόνιμο νομικό πλαίσιο αποτροπής.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όποιος πήρε παράνομα επιδότηση πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα και να τιμωρηθεί»

Σε ερώτηση για το σκάνδαλο με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε πλήρη έλεγχο και ποινικές κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας: «Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, όποιος πήρε παράνομα επιδότηση πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα και να τιμωρηθεί».

«Δεν θα ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, αλλά δεν θα δεχτούμε και το αφήγημα ότι “δεν πειράζει, πήρε κάτι παραπάνω ένας αγρότης”».

Ολοκληρώνοντας, επανέλαβε πως η κυβέρνηση συνεργάζεται με όλες τις ελεγκτικές αρχές και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.