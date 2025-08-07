Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης γύρω στις 09:30 στο κέντρο της Αθήνας, όταν δέντρο κατέρρευσε στην πολυσύχναστη οδό Ερμού, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από νωρίς στο Λεκανοπέδιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ερμού και Ευαγγελίστριας, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς περαστικών, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου Αθηναίων, προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια το δέντρο και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.