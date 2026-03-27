Η OpenAI επιχειρεί μια νέα αρχή στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανανεώνοντας την εμπειρία αγορών μέσα από το ChatGPT, μετά τις προκλήσεις που συνόδευσαν τη λειτουργία του Instant Checkout. Η εταιρεία μετατοπίζει πλέον τη στρατηγική της από την απευθείας ολοκλήρωση αγορών προς τη βελτιστοποίηση της αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και την ακρίβεια.

Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν προϊόντα όχι μόνο μέσω κειμένου, αλλά και ανεβάζοντας εικόνες ή ορίζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, όπως προϋπολογισμό και προτιμήσεις. Τα αποτελέσματα θα είναι πιο οπτικά και διαδραστικά, επιτρέποντας καλύτερη σύγκριση προσφορών και πιο ενημερωμένες αγοραστικές αποφάσεις. Όπως σημειώνει η OpenAI, στόχος είναι «πιο χρήσιμα και πιο ενημερωμένα αποτελέσματα», μέσα από βελτιώσεις στην ταχύτητα και τη συνάφεια.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά την απομάκρυνση από το Instant Checkout, το οποίο επέτρεπε απευθείας αγορές μέσα από το ChatGPT σε συνεργασία με πλατφόρμες όπως η Etsy, η Walmart και η Shopify. Παρότι η λειτουργία παρουσιάστηκε ως ένα φιλόδοξο βήμα για το μέλλον του εμπορίου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αποδείχθηκε δύσκολη στην υλοποίηση, κυρίως λόγω τεχνικών προκλήσεων και ζητημάτων ενσωμάτωσης δεδομένων.

Αναλυτές είχαν ήδη επισημάνει τις δυσκολίες στη δημιουργία μιας απρόσκοπτης εμπειρίας αγοράς, από την ακρίβεια των πληροφοριών έως τη σύνδεση με προγράμματα πιστότητας. Η OpenAI αναγνώρισε ότι η αρχική εκδοχή δεν παρείχε το επιθυμητό επίπεδο ευελιξίας, επιλέγοντας πλέον να αφήσει την ολοκλήρωση των συναλλαγών στους ίδιους τους εμπόρους.

Στο νέο μοντέλο, όπως αναφέρει το CNBC, οι λιανοπωλητές μπορούν να τροφοδοτούν απευθείας το ChatGPT με καταλόγους προϊόντων και προσφορές, διασφαλίζοντας πλήρη και επικαιροποιημένη παρουσία. Μεγάλες εταιρείες όπως η Target και η Nordstrom έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή τη δυνατότητα, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών μέσα στο οικοσύστημα του chatbot.

Η νέα στρατηγική ανοίγει, επίσης, τον δρόμο για βαθύτερες συνεργασίες με εταιρείες όπως η Instacart, αλλά και για διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Gemini της Google.

Με αυτή τη στροφή, η OpenAI φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του ChatGPT στο online shopping: όχι ως ταμείο, αλλά ως έξυπνος σύμβουλος αγορών, που γεφυρώνει την πληροφορία με την απόφαση.