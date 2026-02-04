Η Κίνα παρουσίασε στη Σαγκάη το ανθρωποειδές ρομπότ Moya, μία «βιομιμητική» βοηθό που υπόσχεται να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

Η Moya είναι ένα ανθρωποειδές ύψους 1,65 μ. και 32 κιλών, σχεδιασμένο να περπατά, να χαμογελά, να κλείνει το μάτι και να διατηρεί οπτική επαφή, με τρόπο που θυμίζει πραγματικό άνθρωπο. Η DroidUp, η εταιρεία που τον ανέπτυξε, τον χαρακτηρίζει ως τον πρώτο πλήρως βιομιμητικό «embodied intelligent» ρομπότ, δηλαδή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που δεν περιορίζεται στην οθόνη, αλλά αντιλαμβάνεται, «σκέφτεται» και δρα μέσα στον φυσικό χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, η στάση και το βάδισμα του Moya επιτυγχάνουν ακρίβεια 92% σε σχέση με την ανθρώπινη κίνηση, ενώ το σώμα του διατηρεί θερμοκρασία 32–36 βαθμών Κελσίου, ώστε η επαφή με τους χρήστες να είναι πιο φυσική.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον «ανθρώπινο» διάδρομο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά social media δείχνουν τον Moya να χαμογελά, να γνέφει καταφατικά και να μιμείται ανθρώπινες μικροεκφράσεις, προκαλώντας ταυτόχρονα θαυμασμό και αμηχανία στο κοινό. Πολλοί χρήστες μιλούν για ένα εντυπωσιακό άλμα της τεχνολογίας, την ώρα που άλλοι κάνουν λόγο για «ανατριχιαστική» κίνηση, ανασύροντας τη γνωστή έννοια του uncanny valley – εκεί όπου τα ρομπότ μοιάζουν υπερβολικά με ανθρώπους, χωρίς όμως να τους φτάνουν πραγματικά. Η εμφάνιση και η συμπεριφορά του ρομπότ το τοποθετούν ακριβώς σε αυτό το «γκρίζο» σημείο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα οικεία.

Τεχνητή νοημοσύνη με ανθρώπινο πρόσωπο

Η DroidUp βασίζει τον Moya σε ένα σασί που αναφέρεται ως «Walker 3», σύμφωνα με την πλατφόρμα RoboHorizon, αν και η ίδια η εταιρεία δεν έχει δώσει αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες. Η ονομασία έχει προκαλέσει σύγχυση, καθώς το «Walker» συνδέεται και με humanoid ρομπότ της UBTECH, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση κάποιας συνεργασίας. Το ρομπότ διαθέτει αρθρωτή σχεδίαση, που επιτρέπει την αλλαγή της εξωτερικής του «εμφάνισης» χωρίς τροποποίηση του μηχανικού πυρήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για διαφορετικά πρόσωπα και ρόλους, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά υπηρεσιών

Η παρουσίαση του Moya έρχεται σε μια στιγμή όπου η παγκόσμια βιομηχανία humanoid ρομπότ ακολουθεί διαφορετικές στρατηγικές: άλλες εταιρείες επιλέγουν καρτουνίστικα ή εμφανώς μηχανικά σχέδια, ενώ λίγες, όπως η DroidUp, προσπαθούν συνειδητά να περάσουν απέναντι από το uncanny valley με όσο γίνεται πιο ρεαλιστικές μορφές, όπως γράφει το Interesting Engineering.

Η εταιρεία δεν στοχεύει μόνο στο σπίτι, αλλά «βλέπει» τον Moya σε υγεία, εκπαίδευση και εμπορικούς χώρους, όπου η ανθρώπινη-ρομποτική αλληλεπίδραση και η αίσθηση οικειότητας είναι κεντρικές. Αντί για βαριά βιομηχανική χρήση ή εντυπωσιακές, ακραίες επιδόσεις, η πλατφόρμα στοχεύει σε σενάρια όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως συνοδός, βοηθός και συνομιλητής για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η διάθεση του Moya στην αγορά αναμένεται προς τα τέλη του 2026, με εκτιμώμενη αρχική τιμή γύρω στο 1,2 εκατ. γεν, αν και το τελικό κόστος και οι αγορές στις οποίες θα κυκλοφορήσει δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.