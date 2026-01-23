Την κυκλοφορία της νέας σειράς REDMI Note 15, ανακοίωσε η Xiaomi την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, σε ειδική εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει πέντε μοντέλα: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15. Χαρακτηριζόμενη από την REDMI Titan Durability, η σειρά διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας, ενισχυμένη αντοχή σε πτώσεις και βελτιωμένη προστασία από τη σκόνη και το νερό, καθώς και αναβαθμισμένες δυνατότητες απεικόνισης, επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης.

Εκτός από τη σειρά REDMI Note 15, η Xiaomi παρουσίασε επίσης τα Mijia Smart Audio Glasses και τα REDMI Buds 8 Lite, επεκτείνοντας περαιτέρω τη γκάμα του οικοσυστήματος της.

Σχεδιασμένο για τις καθημερινές προκλήσεις

Σε όλα τα μοντέλα, η REDMI Titan Durability ενσωματώνει μια μακροχρόνια εμπειρία μπαταρίας, ενισχυμένη αντοχή σε πτώσεις και ολοκληρωμένη αντοχή στη σκόνη και το νερό, καθιερώνοντας ένα νέο πρότυπο ανθεκτικότητας για τη σειρά REDMI Note. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G ηγούνται της σειράς με τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας, ενώ όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες καθημερινής χρήσης.

Στον πυρήνα αυτής της αναβάθμισης βρίσκεται η βελτιωμένη εμπειρία μπαταρίας. Το REDMI Note 15 Pro+ 5G διαθέτει μπαταρία πυριτίου-άνθρακα (SiC) 6.500 mAh με 10% περιεκτικότητα σε SiC, τεχνολογία σε συνδυασμό με 100W HyperCharge και 22,5W αντίστροφη φόρτιση, προσφέροντας αντοχή και γρήγορη φόρτιση επιπέδου ναυαρχίδας. Η τεχνολογία μπαταρίας SiC, που κάνει το ντεμπούτο της στη σειρά REDMI Note, επιτρέπει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε ένα συμπαγές σχήμα.

Σε όλα τα μοντέλα Pro, η μπαταρία SiC λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας Xiaomi Surge, διατηρώντας το 80% ή και περισσότερο της χωρητικότητάς της μετά από 1.600 κύκλους φόρτισης, που ισοδυναμεί με περίπου έξι χρόνια τυπικής χρήσης. Παρά το γεγονός ότι είναι η πιο λεπτή συσκευή REDMI Note μέχρι σήμερα, το REDMI Note 15 5G με εξαιρετικά λεπτό προφίλ 7,35 mm, διαθέτει μια ισχυρή μπαταρία SiC 5.520 mAh.

Εναλλακτικά, το REDMI Note 15 διαθέτει αναβαθμισμένη μπαταρία 6.000 mAh. Η υποστήριξη αντίστροφης φόρτισης σε όλη τη σειρά, συμπεριλαμβανομένων των 22,5W ή 18W ανάλογα με το μοντέλο, προσθέτει καθημερινή ευκολία και ευελιξία.

Η δομική ανθεκτικότητα έχει ενισχυθεί σε όλη τη σειρά. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G έχουν λάβει την πιστοποίηση SGS Premium Performance, που βεβαιώνει την αντοχή σε πτώσεις, σύνθλιψη και κάμψη. Χτισμένα με βάση τη δομή REDMI Titan, και τα δύο μοντέλα συνδυάζουν μια μητρική πλακέτα υψηλής αντοχής, ενισχυμένο μεσαίο πλαίσιο και σχεδιασμό απορρόφησης κραδασμών πολλαπλών στρωμάτων, συμπληρωμένα από Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, που μαζί επιτρέπουν πιστοποιημένη αντοχή σε πτώσεις από ύψη έως 2,5 μέτρα.

Το REDMI Note 15 Pro+ 5G ενσωματώνει επιπλέον ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πίσω πλαίσιο από υαλοβάμβακα (fiberglass) για βελτίωση της απορρόφησης των κραδασμών χωρίς προσθήκη περιττού βάρους. Τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς διαθέτουν ανθεκτική δομή που έχει πετύχει σε δοκιμή SGS Comprehensive Shock and Drop-Resistance, προσφέροντας αξιόπιστη προστασία σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Για να προσφέρει ολοκληρωμένη καθημερινή προστασία, η σειρά REDMI Note 15 ανεβάζει τον πήχη και για την αντοχή στη σκόνη και το νερό. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G πληρούν τα πρότυπα IP66 και IP68. Τα REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 διαθέτουν επίσης βελτιωμένη αντοχή στη σκόνη και το νερό, σχεδιασμένη για να αντέχει σε πιτσιλιές, υγρά και δύσκολες συνθήκες. Σε όλη τη σειρά, το Wet Touch 2.0 εξασφαλίζει ότι η οθόνη παραμένει ευαίσθητη ακόμη και όταν η οθόνη ή τα δάχτυλά σας είναι βρεγμένα, επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας.

Αναβαθμισμένο σύστημα απεικόνισης με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη

Σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια σε κάθε λήψη, η σειρά REDMI Note 15 φέρνει μια ολιστική αναβάθμιση της απεικόνισης σε ολόκληρη τη σειρά, με συνδυασμό αισθητήρων υψηλής ανάλυσης, ευελιξίας σε εστιακά μήκη και προηγμένη φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη στην κατηγορία της.

Στο επίκεντρο αυτής της αναβάθμισης, τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G διαθέτουν μια νέα κάμερα 200 MP με απόλυτη ευκρίνεια, που τροφοδοτείται από τον αισθητήρα εικόνας 200 MP HPE ο οποίος κάνει παγκόσμιο ντεμπούτο. Αυτός ο μεγάλος αισθητήρας 1/1,4 ιντσών, σε συνδυασμό με οπτικό ζουμ 2× και 4× εντός του αισθητήρα, DAG HDR τριπλής εστιακής απόστασης και προηγμένη επεξεργασία AI, προσφέρει λεπτομερείς, ρεαλιστικές εικόνες σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού.

Τα μοντέλα Pro υποστηρίζουν πέντε εστιακές αποστάσεις, από 23 mm έως 92 mm, μέσω ενός μόνο φακού, επιτρέποντας ευέλικτο καδράρισμα για τοπία, φωτογραφία δρόμου, πορτρέτα και κοντινές λήψεις. Ταυτόχρονα, τα REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 διαθέτουν ένα σύστημα κάμερας 108 MP εξαιρετικής ευκρίνειας, προσφέροντας μια εμπειρία τηλεφακού 3× οπτικού επιπέδου που καλύπτει προοπτικές από ευρυγώνιες λήψεις έως κοντινές λήψεις πορτρέτων.

Σε όλη τη σειρά, η απεικόνιση βελτιώνεται περαιτέρω με δημιουργικά εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως ένας αλγόριθμος για εξαιρετικά καθαρά πορτρέτα, δυναμικές λήψεις 2.0 για εφέ κίνησης και εύκολη επεξεργασία με άμεση κοινή χρήση στο Instagram.

Η μετα-επεξεργασία είναι ευκολότερη από ποτέ, με τα μοντέλα REDMI Note 15 Pro να διαθέτουν AI Creativity Assistant, ενώ τα REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 προσφέρουν μια σειρά εργαλείων επεξεργασίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένων για καθημερινή δημιουργικότητα. Σε όλη τη σειρά, υποστηρίζονται τα AI Remove Reflection και AI Beautify, επιτρέποντας καθαρότερες εικόνες και βελτιώσεις με ένα πάτημα, άρα με ελάχιστη προσπάθεια.

Αναβαθμισμένη απόδοση και πιο έξυπνη συνδεσιμότητα

Πέρα από την ανθεκτικότητα και την απεικόνιση, η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει ισορροπημένη απόδοση για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρήσης. Στην κορυφή της σειράς, το REDMI Note 15 Pro+ 5G τροφοδοτείται από την κινητή πλατφόρμα Snapdragon® 7s Gen 4 και εισάγει το σύστημα ψύξης Xiaomi IceLoop στη σειρά REDMI Note, που ξεχωρίζει ως η μόνη λύση ψύξης LHP στην κατηγορία του και προσφέρει τριπλάσια απόδοση μεταφοράς θερμότητας.

Σε όλη τη σειρά, μια νέα γενιά chipset Snapdragon και MediaTek προσφέρει ταχύτερη απόδοση, ομαλότερη γραφική απεικόνιση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν το Google Gemini και το Circle to Search with Google, προσφέροντας εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις και εύκολη αναζήτηση. Στην κορυφή της σειράς, το REDMI Note 15 Pro+ 5G ενσωματώνει επιπλέον το Xiaomi HyperAI, προσφέροντας πιο εξατομικευμένες και έξυπνες εμπειρίες AI.

Για βελτιωμένη συνδεσιμότητα, η κορυφαία τεχνολογία Xiaomi Offline Communication εισάγεται στα μοντέλα Pro, επιτρέποντας μετάδοση φωνής σε απόσταση χιλιομέτρων, ακόμη και χωρίς κάλυψη δικτύου. Το REDMI Note 15 Pro+ 5G επωφελείται περαιτέρω από το Xiaomi Surge T1S Tuner, προσφέροντας ισχυρότερη και πιο σταθερή συνδεσιμότητα σε δίκτυα Wi-Fi, Bluetooth®, GPS και κινητής τηλεφωνίας.

Εντυπωσιακή εμπειρία με μεγάλη οθόνη και ισχυρό ήχο

Η σειρά REDMI Note 15 προσφέρει μια αναβαθμισμένη καθηλωτική εμπειρία προβολής με μεγαλύτερες οθόνες και βελτιωμένη ευκρίνεια. Τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G διαθέτουν οθόνες 6,83 ιντσών, ενώ τα REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15 είναι εξοπλισμένα με οθόνες 6,77 ιντσών, προσφέροντας ευρεία, σχεδόν χωρίς περιθώρια προβολή. Με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.200 nits, ρύθμιση φωτεινότητας 3840Hz PWM και τριπλή πιστοποίηση για την προστασία των ματιών, η σειρά εξασφαλίζει ορατότητα και άνεση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Συμπληρώνοντας την οθόνη, τα REDMI Note 15 Pro+ 5G και REDMI Note 15 Pro 5G εισάγουν αύξηση έντασης ήχου κατά 400%, ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς προσφέρουν αύξηση έντασης ήχου κατά 300%, παρέχοντας πιο δυνατό και καθαρό ήχο για ταινίες, μουσική και παιχνίδια.

Διάθεση

Το REDMI Note 15 Pro+ 5G διατίθεται σε χρώματα Mocha Brown, Glacier Blue και Black, με δύο επιλογές αποθήκευσης. Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 499,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 Pro 5G διατίθεται σε χρώματα Titanium Color, Glacier Blue και Black, με μία επιλογή αποθήκευσης. Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 429,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 Pro διατίθεται σε Titanium Color, Glacier Blue και Black, με μία επιλογή αποθήκευσης. Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 369,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 5G διατίθεται σε χρώματα Glacier Blue, Mist Purple και Black, με δύο επιλογές αποθήκευσης. Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 299,90 ευρώ.

Το REDMI Note 15 διατίθεται σε χρώματα Glacier Blue, Purple και Black, με δύο επιλογές αποθήκευσης. Η προτεινόμενη λιανική τιμή ξεκινά από 249,90 ευρώ.

REDMI Buds 8 Lite: εκεί που η πρακτικότητα συναντά την αξία

Επεκτείνοντας διαρκώς το AIOT χαρτοφυλάκιο της, η Xiaomi κυκλοφόρησε τα REDMI Buds 8 Lite. Διαθέσιμα σε μαύρο, λευκό ή μπλε, τα REDMI Buds 8 Lite έχουν σχεδιαστεί για όσους αναζητούν πρακτικότητα και ευκολία χρήσης με γρήγορη φόρτιση, όλα σε ένα ανθεκτικό περίβλημα.

Στον πυρήνα τους βρίσκεται ένα μεγάλο driver τιτανίου διαφράγματος 12,4 mm, που προσφέρει καθαρότητα ήχου σε συνδυασμό με πλούσιες λεπτομέρειες. Μέσω σύνδεσης Bluetooth® 5.4, υποστηρίζει κωδικοποιητές ήχου AAC και SBC, προσφέροντας καθαρό ήχο υψηλής ποιότητας σε μια σειρά συσκευών.

Εκτός από τη λειτουργία Transparency για τη διατήρηση της, επαφής με το περιβάλλον, τα ακουστικά διαθέτουν υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) ευρείας συχνότητας έως 42dB. Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μικροφώνων ομιλίας και ανατροφοδότησης, η λειτουργία ANC ανιχνεύει και καταστέλλει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα θορύβων χαμηλής συχνότητας.

Για κλήσεις σε εξωτερικούς χώρους, ενεργοποιείται η τεχνολογία AI environmental noise cancellation (ENC) με διπλό μικρόφωνο, η οποία αξιοποιεί τη συστοιχία μικροφώνων και τους αλγόριθμους AI για να εστιάσει στη φωνή του χρήστη, ακόμη και με ταχύτητες ανέμου έως 6 m/s. Επιπλέον ευελιξία στις προτιμήσεις του χρήστη, προσδίδει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 προεγκατεστημένων λειτουργιών EQ³ για ενίσχυση, για παράδειγμα, των μπάσων, της φωνής ή των πρίμων και ακόμη και για προσαρμογή της ρύθμισης EQ μέσω της εφαρμογής Xiaomi Earbuds.

Με προτεραιότητα την πρακτικότητα και την ευκολία, τα REDMI Buds 8 Lite μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε δύο συσκευές, όπως ένα τηλέφωνο και έναν φορητό υπολογιστή, και να εναλλάσσονται αυτόματα μεταξύ τους ανάλογα με την πηγή της κλήσης. Επίσης, σχεδιασμένα για γρήγορους ρυθμούς ζωής, τα REDMI Buds 8 Lite επιτρέπουν στον χρήστη να ακούει έως και 2 ώρες μουσικής μετά από μόλις 10 λεπτά σύνδεσης με φορτιστή. Τα REDMI Buds 8 Lite δεν προσφέρουν μόνο γρήγορη φόρτιση, αλλά και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας – συγκεκριμένα έως και 36 ώρες με τη θήκη φόρτισης.

Συνδυάζοντας γρήγορη φόρτιση, κλασικό σχεδιασμό και βολική συνδεσιμότητα, τα REDMI Buds 8 Lite αποτελούν μια πρακτική επιλογή για όσους αναζητούν μια οικονομική συσκευή ήχου για καθημερινή χρήση.

Τα νέα REDMI Buds 8 Lite κυκλοφορούν στην ενδεικτική τιμή λιανική πώλησης των 29,90 ευρώ.

Τα έξυπνα γυαλιά Mijia Smart Audio Glasses

Παράλληλα με την κυκλοφορία της σειράς REDMI Note 15, η Xiaomi πρόσθεσε στη σειρά προϊόντων της τα νέα ακουστικά γυαλιά, Mijia Smart Audio Glasses. Συνδυάζοντας το διαχρονικό σχεδιασμό των γυαλιών με την τεχνολογία ανοιχτού αυτιού (open-ear audio technology), τα γυαλιά της Xiaomi διαθέτουν ένα σύστημα ηχείων και 4 ενσωματωμένα μικρόφωνα.

Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν επαφή με το περιβάλλον, ενώ απολαμβάνουν κρυστάλλινο ήχο με μείωση του θορύβου του ανέμου κατά 4,5 m/s, καθιστώντας τα γυαλιά ιδανικά για περιπάτους στην πόλη ή ταξίδια στην ύπαιθρο. Επιπλέον, για πιο διακριτικές συναντήσεις ή κλήσεις, έχει εισαχθεί μια νέα λειτουργία απορρήτου, η οποία αξιοποιεί έναν προσαρμοσμένο αλγόριθμο για να εξασφαλίζει καθαρό ήχο, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τη διαρροή ήχου.

Διαθέσιμα σε τρεις κλασικές επιλογές -Titanium, Pilot-Style και Browline,- τα Mijia Smart Audio Glasses συνδυάζουν την άνεση και την αντοχή σε ένα κομψό σκελετό. Αν και, αν χρειαστεί, όλοι οι φακοί μπορούν να αντικατασταθούν με φακούς συνταγής, τόσο τα Browline όσο και τα Titanium διαθέτουν φακούς με προστασία έως και 25% από το μπλε φως.

Σε σύγκριση, το Pilot-Style διαθέτει γυαλιά ηλίου με προστασία UV400 και ποσοστό μπλοκαρίσματος έως 99,99% του υπεριώδους φωτός. Κάθε στυλ είναι λεπτό και ελαφρύ, ιδιαίτερα το μοντέλο Titanium,³ το οποίο είναι εξοπλισμένο με εξαιρετικά ελαφρύ σκελετό 27,6 g. Για όσους επιθυμούν ποικιλία, τα Browline και Pilot-Style περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αλλαγή στυλ.

Τα γυαλιά δεν προσφέρουν μόνο απόλυτη άνεση, αλλά και μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Η ενίσχυση με μεντεσέ από σύρμα πιάνου, ικανό να αντέξει έως και 15.000 κάμψεις, και η πιστοποίηση IP54 για αντοχή στη σκόνη και τα πιτσιλίσματα συμβάλλουν στην προστασία σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, από την υγρασία έως την ελαφριά βροχή.

Μέσα στην κομψή σιλουέτα των γυαλιών βρίσκεται ένα ζευγάρι συμπαγών μπαταριών 114mAh με μη ομοαξονικό περίβλημα από ατσάλι. Τοποθετώντας αυτές τις μπαταρίες στα άκρα των βραχιόνων, επιτυγχάνεται προφίλ 5 mm κοντά στο πλαίσιο, ανακουφίζοντας την πίεση στα αυτιά και εξασφαλίζοντας απόλυτη άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με τη γρήγορη φόρτιση, μια φόρτιση μόλις 10 λεπτών παρέχει περίπου 4 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η πλήρης φόρτιση από 0 έως 100% διαρκεί περίπου μία ώρα, διατηρώντας τα γυαλιά έτοιμα όποτε χρειαστεί. Η πλήρης φόρτιση επιτρέπει έως και 13 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής.

Με αυτή τη γενιά έξυπνων γυαλιών ήχου έρχεται και η εφαρμογή Xiaomi Glasses, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής, περισσότερες λειτουργίες και ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο. Ο ήχος και άλλες λειτουργίες ελέγχονται κυρίως μέσω ενός πάνελ αφής στους βραχίονες των γυαλιών. Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τους ελέγχους χειρισμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Για παράδειγμα, ένα παρατεταμένο πάτημα στο βραχίονα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί τον βοηθό φωνής του smartphone, επιτρέποντας γρήγορες, hands-free απαντήσεις σε μηνύματα, κλήσεις και άλλα. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό χαμένων γυαλιών. Επιπλέον, διατίθεται ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εγγραφής ήχου, αρχείων πολυμέσων και συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο.

Μια ενδεικτική λυχνία LED ανάβει αυτόματα στο σκελετό των γυαλιών κατά τη διάρκεια των εγγραφών για να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσουν απρόσκοπτα την αναπαραγωγή ήχου σε smartphone και laptop, χάρη στην υποστήριξη σύνδεσης δύο συσκευών στην εφαρμογή.

Συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό, ευκολία και καθαρό ήχο, τα Mijia Smart Audio Glasses προσφέρουν μια νέα προοπτική στην ηχητική ψυχαγωγία, τις τηλεφωνικές κλήσεις και την καθημερινή ζωή.

Τα νέα Mijia Smart Audio Glasses κυκλοφορούν στην ενδεικτική τιμή λιανική πώλησης των 249 ευρώ για τις εκδόσεις Pilot-style και Browline, ενώ για την έκδοση Titanium κυκλοφορούν στην τιμή των 269 ευρώ.