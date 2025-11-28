Οι αποστολές smartphone της Apple το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν εκείνες της Samsung για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, με αποτέλεσμα να καταστεί κορυφαία πωλήτρια smartphone παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Ανάλυση της Counterpoint Research έδειξε ότι οι παγκόσμιες αποστολές smartphone θα αυξηθούν κατά 3,3% σε ετήσια βάση το 2025, με μεγάλο μέρος της ανόδου να οφείλεται στην Apple.

Οι αποστολές iPhone αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% το 2025, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τη σειρά iPhone 17 σε βασικές αγορές.

Η Counterpoint προβλέπει, σύμφωνα με τη New York Post, ότι το μερίδιο των αποστολών της Apple θα φτάσει το 19,4% το 2025, γεγονός που θα καταστήσει την Apple τον κορυφαίο κατασκευαστή smartphone στον κόσμο για πρώτη φορά από το 2011.

Οι αποστολές της Samsung αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,6% σε ετήσια βάση και να φτάσουν σε παγκόσμιο μερίδιο 18,7%, χάνοντας όμως την πρώτη θέση για πρώτη φορά μετά από πάνω από μία δεκαετία.

«Ο βασικός παράγοντας πίσω από την αναθεωρημένη ανοδική πρόβλεψη είναι ότι ο κύκλος αντικατάστασης φτάνει στο σημείο καμπής του», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής Yang Wang.

«Οι καταναλωτές που αγόρασαν smartphones την περίοδο της COVID-19 αρχίζουν τώρα να αγοράζουν νέες συσκευές. Επιπλέον, 358 εκατομμύρια μεταχειρισμένα iPhone πουλήθηκαν μεταξύ του 2023 και του β’ τριμήνου του 2025. Αυτοί οι χρήστες είναι επίσης πιθανό να αναβαθμίσουν σε νέο iPhone τα επόμενα χρόνια», συνέχισε.

Η αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης αναμένεται να επιτρέψει στην Apple να διατηρήσει την επανακτήσασα πρωτιά της στην παγκόσμια αγορά smartphone έως και το 2029.

Η στρατηγική στροφή της Samsung προς τη σειρά A αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική της στις αναδυόμενες αγορές, χάρη στα βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ανταγωνιστικές τιμές της. Παράλληλα, στις ώριμες αγορές, η εστίαση της προσοχής της Samsung σε πιο premium προτάσεις εκτιμάται ότι θα τη βοηθήσει να υπερασπιστεί το μερίδιο της αγοράς που κατέχει, σύμφωνα με την Counterpoint.

Παράλληλα, οι Κινέζοι κατασκευαστές smartphone αναμένεται να βασιστούν ακόμα περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού, για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.