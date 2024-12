Από σήμερα τέθηκε σε ισχύ νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρεώνει τις εταιρείες που παραγάγουν ηλεκτρονικές συσκευές να κάνουν τα νέα μοντέλα συμβατά με έναν μόνο τύπο φορτιστή που θα είναι κοινός.

Δηλαδή λάπτοπ, ακουστικά, κινητά κτλ θα χρησιμοποιούν τον ίδιο φορτιστή κι ας κατασκευάζονται τα προϊόντα από διαφορετικές εταιρείες.

Ο φορτιστής ονομάζεται «USB Type C» και σύμφωνα με την ΕΡΤ ο κανονισμός είχε ψηφιστεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ είχε δοθεί περίοδος δύο ετών στις εταιρείες, να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στα νέα δεδομένα, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Δεκεμβρίου του 2024.

Μια σειρά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα φορητά ηχεία, τα ακουστικά, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια, θα έχουν ενιαίο καλώδιο φόρτισης. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν να μην προμηθεύονται φορτιστή μαζί με κάθε συσκευή που αγοράζουν.

🔌 Soon, charging all the devices with one common USB-C charger will be the norm!

The long-awaited common charger solution is becoming a reality before the year ends. Everyone in the EU will benefit from a single charging port for all devices, driving innovation and reducing… pic.twitter.com/3KxaDrwPlh