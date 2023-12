Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Google αποκάλυψε τις καλύτερες Android εφαρμογές του 2023. Ειδικότερα, το Google Play ανακοίνωσε τους νικητές των Best of 2023 Awards του, τα οποία αναδεικνύουν τις κορυφαίες εφαρμογές, τα παιχνίδια και τα βιβλία της χρονιάς. Αντανακλώντας τις τελευταίες τάσεις, φέτος προστέθηκαν νέες κατηγορίες βραβείων, όπως οι «Best with AI» και «Best Game for Good», καθώς και βραβεία για εφαρμογές και παιχνίδια που λειτουργούν σε πολλές συσκευές.

Στους βασικούς νικητές περιλαμβάνονται το Imprint: Learn Visually και το Honkai: Star Rail ως το καλύτερο app και το καλύτερο παιχνίδι αντίστοιχα. Το Imprint: Learn Visually είναι μια εφαμοργή που βοηθά τους χρήστες να μαθαίνουν οπτικά, εξηγώντας όσο πιο απλά γίνεται σύνθετα θέματα ψυχολογίας, ιστορίας, υγείας, τεχνολογία, κ.α.

Συνεχίζοντας, το Spotify και το OUTERPLANE αναγνωρίστηκαν ως η καλύτερη εφαρμογή και το καλύτερο παιχνίδι για πολλές συσκευές, αντίστοιχα, για την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε όλες τις συσκευές. Επιπλέον, οι επιλογές των χρηστών ανέδειξαν τα ChatGPT και MONOPOLY GO! ως αγαπημένα.

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία:

Best App: Imprint: Learn Visually

Best Game: Honkai: Star Rail

Οι καλύτερες multi-device του 2023 συνολικά σύμφωνα με τα Best of 2023 Awards του Google Play

Best Multi-device App: Spotify

Best Multi-device Game: OUTERPLANE – Strategy Anime

Οι επιλογές των χρηστών για την καλύτερη εφαρμογή και το καλύτερο παιχνίδι του 2023

Users’ Choice App: ChatGPT

Users’ Choice Game: MONOPOLY GO!

Οι καλύτερες εφαρμογές του 2023 σύμφωνα με τα Best of 2023 awards του Google Play

Best for Fun: Bumble For Friends: Meet IRL

Honorable mention: Reelsy Reel Maker Video Editor

Best for Personal Growth: Voidpet Garden: Mental Health

Honorable mention: Imprint: Learn Visually

Best Everyday Essential: Artifact: Feed Your Curiosity

Honorable mention: ReciMe: Easy & Tasty Recipes

Best Hidden Gem: Aware: Mindfulness & Wellbeing

Honorable mention: Stippl: Explore, Plan & Share

Best with AI: Character AI: AI-Powered Chat

Honorable mention: ChatGPT

Best for Families: Paw Patrol Academy

Honorable mention: LEGO DUPLO DISNEY

Best App for Good: AWorld in support of ActNow

Best for Watches: WhatsApp Messenger

Honorable mentions: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment

Best for Tablets: Concepts: Sketch, Note, Draw

Honorable mentions: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks

Best for Chromebooks: FlipaClip: Create 2D Animation

Honorable mentions: Evernote – Note Organizer, Wideo

Best for Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies

Honorable mentions: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV

Best for Cars: Amazon Prime Video

Honorable mentions: Beach Buggy Racing, Spotify

Best games of 2023

Best Multiplayer: Farlight 84

Honorable mentions: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn

Best Pick Up & Play: MONOPOLY GO!

Honorable mentions: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die

Best Indies: Vampire Survivors

Honorable mentions: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom

Best Story: Honkai: Star Rail

Honorable mentions: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG

Best Ongoing: Stumble Guys

Honorable mentions: Clash of Clans, EA SPORTS FC™ Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match

Best Games for Good: Pokémon Sleep

Honorable mentions: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant

Best on Play Pass: Magic Rampage

Honorable mentions: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Amongst Us

Best for Tablets: Honkai: Star Rail

Honorable mentions: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS