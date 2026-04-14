Ο Χαβιέρ Μασεράνο αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ίντερ Μαϊάμι και ο Γκιγέρμο Όγιος, ο οποίος πέρασε από τους πάγκους του Άρη, του Ατρόμητου, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Πανσερραϊκού και του Ηρακλή, θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή.

Ο 62χρονος Αργεντίνος προπονητής ήταν ήδη στην Ίντερ Μαϊάμι ως υπεύθυνος για την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης της ομάδας και μετά την αποχώρηση του Μασεράνο είναι αυτός που θα κάθεται στον πάγκο μέχρι νεωτέρας.

Ο Όγιος, ο οποίος ήδη έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, είναι γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων καθώς το 2006-07 είχε έρθει στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη, τη σεζόν 2007-08 ήταν στον Ατρόμητο και το 2008-09 στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Τη σεζόν 2009-10 ο Αργεντίνος τεχνικός δούλεψε στον Πανσερραϊκό και το 2013-14, μετά τις θητείες σε Ανόρθωση, Κλαμπ Μπολιβάρ και Όνσε Κάλντας, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για χάρη του Ηρακλή.