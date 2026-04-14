Η Εθνική Γυναικών νίκησε με 3-2 τα Νησιά Φερόε εκτός έδρας, εξασφάλισε την 1η θέση στον όμιλό της και θα συνεχίσει στα play off με στόχο την πρόκριση στο Μουντιάλ 2027.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 8′ με ωραίο σουτ της Μωραΐτου από το ημικύκλιο της περιοχής, η απάντηση των γηπεδούχων όμως ήταν άμεση καθώς στο επόμενο λεπτό η Γιοχάνεσεν έκανε το 1-1 με διαγώνιο σουτ.

Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια, νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο όμως και συγκεκριμένα στο 53′ η Γιαννακά έκανε το 1-2 και στο 78′ η Δρακογιαννάκη έγραψε το 1-3 και «κλείδωσε» τη νίκη, καθώς το μόνο που κατάφεραν τα Νησιά Φερόε ήταν να μειώσουν σε 2-3 στο 96′ με τη Ράιαν.

Η Εθνική Γυναικών έκανε έτσι το 3×3 και εξασφάλισε την 1η θέση του ομίλου της ό,τι κι αν γίνει κόντρα στη Γεωργία τον Ιούνιο, έχοντας πλέον μπροστά της τα play off, όπου θα κριθεί η πρόκριση στο Μουντιάλ 2027.

Μια διαδικασία που δεν θα είναι εύκολη, καθώς η Ελλάδα, η οποία είναι στη League B, θα αντιμετωπίσει ομάδα που θα έχει τερματίσει 2η ή 3η σε όμιλο της League A.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Πεταλωτή, Παπαδοπούλου, Κοσκερίδου (27΄ Πούλιου), Μάρκου, Γκούνη (72΄ Ζαγκλή), Μωραϊτου, Χαλατσογιάννη (64΄ Δρακογιαννάκη), Σαρρή, Κόγγουλη (64΄ Παπαθεοδώρου), Γιαννακά (72΄ Πατερνά).