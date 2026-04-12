Ο Κρίστοφερ Βέλντε ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πόρτλαντ Τίμπερς με 2-1 απέναντι στους Λος Άντζελες FC για το MLS.

Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα στο 32ο λεπτό, με προσωπική ενέργεια και δυνατό σουτ.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του σε έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Αμερικής με τον πανηγυρισμό του ωστόσο να κλέβει την παράσταση.

Ο Βέλντε μετά το γκολ έφυγε κατευθείαν προς τον κορμό δέντρου που βρίσκεται πίσω από τη μία εστία στο γήπεδο των Τίμπερς και σκαρφάλωσε πάνω του!

Ο συγκεκριμένος κορμός αποτελεί μέρος του τελετουργικού της ομάδας, καθώς από εκεί η μασκότ των Τίμπερς, αφαιρεί ένα κομμάτι κάθε φορά που σκοράρει η ομάδα.

Μετά το παιχνίδι, ο Βέλντε για την ενέργεια του ανέφερε με χιούμορ: «Δεν σκέφτηκα με καθαρό μυαλό. Δεν ξέρω αν επιτρεπόταν να πηδήξω πάνω στο δέντρο, ίσως την επόμενη φορά πιάσω το αλυσοπρίονο και να κόψω μόνος μου το ξύλο».