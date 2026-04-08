Ο Άαρον Ράμσεϊ, άλλοτε διεθνής με την Ουαλία πάντα κουβαλούσε πάνω του μία σκληρή φήμη: ότι κάθε γκολ του σκότωνε έναν διάσημο. Αυτός αστειευόταν για αυτό, αλλά αυτή δεν είναι η μόνη ιστορία στα όρια του απίθανου.

Ο Άαρον Ράμσεϊ σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 35 του χρόνια αλλά πίσω του κουβάλα μία περίεργη και ίσως και σκληρή ιστορία. Είναι βλέπετε η ιστορία όταν έρχεται μια μέρα που η «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ σταματά να είναι απλή φήμη. Αυτό που τον συνόδευε ότι σε κάθε γκολ του πέθαινε ένας διάσημος.

Ήταν ο δικός του «ελέφαντας στο δωμάτιο». Ένας δημοσιογράφος δεν είχε κρατηθεί και τον ρώτησε για αυτό: «Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό; Λέγεται ότι κάθε γκολ σου σκοτώνει έναν διάσημο…».

Ο Ουαλός τον κοίταξε λίγο περίεργα και απάντησε βάζοντας και μεγάλη δόση χιούμορ μέσα: «Είναι ότι πιο γελοίο έχω ακούσει ποτέ. Είναι μία τρελή φήμη. Παρ’ όλα αυτά, ας πούμε και μία αλήθεια: έχω ξεφορτωθεί αρκετούς κακούς, ε;».

Το 2015, η κατάρα που συνδεόταν με τον τότε μέσο της Γιουβέντους αντιμετωπιζόταν από τους περισσότερους ως μία πραγματικότητα. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Ράμσεϊ ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της καριέρας του. Ο Ουαλός όμως δεν είναι μόνος σε αυτήν την ιστορία: οι κατάρες στο ποδόσφαιρο υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.

Ένας Κέιν χωρίς τρόπαια για πολύ καιρό

Ρωτήστε τον Χάρι Κέιν. Ο κορυφαίος επιθετικός όλων των εποχών στην Τότεναμ που σκόραρε με κάθε τρόπο, αλλά στο τέλος δεν κέρδιζε ποτέ: έχασε τελικούς του 2015 και του 2021 στην Αγγλία, τον τελικό του Champions League του 2019 (με αντίπαλο την Λίβερπουλ) και βίωσε και τις επώδυνες στιγμές με την Εθνική Αγγλίας.

Το καλοκαίρι του 2023 πηγαίνει στη Μπάγερν: θα πίστευε κανείς ότι η Bundesliga για αυτήν την ομάδα θα ήταν εύκολη, αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε και άλλους τίτλους και είδε άλλους να σηκώνουν το πρωτάθλημα: ήταν η χρονιά της Μπάγερ Λεβερκούζεν και του Τσάμπι Αλόνσο. Η κατάρα του Κέιν έσπασε την περασμένη σεζόν, όταν η Μπάγερν βρέθηκε να κατακτά το τίτλο: για αυτόν ήταν πρώτη φορά. Επίσης η Τότεναμ θα κέρδιζε το Europa League…

Η κατάρα του Καρικόλα

Στα μέσα της δεκαετίας ’90, οι Νιου Γιορκ Μετρόσταρς ήταν η απόλυτη ομάδα στη νεοσύστατη MLS. Ο αμυντικός Νίκολα Καρικόλα αποκτά την δική του ιστορία κατάρας. Έχει αυτογκόλ στην έδρα των Λος Άντζελες αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Στις 20 Απριλίου 1996 ο Καρικόλα σκοράρει πάλι κατά λάθος και ξανά κατά της ομάδας του. Η Νέα Υόρκη χάνει το τίτλο και αρχίζει η ιστορία της «κατάρας του Καρικόλα», που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Το 2013 η Νέα Υόρκη θα έπαιρνε το Supporter’s Shield, αλλά όχι την πρωτιά στα play Offs.

Η κατάρα που… έριξε ο Μπέλα Γκούτμαν

Γνωστότερη όλων ήταν η κατάρα του Μπέλα Γκούτμαν προς στην Μπενφίκα. Το 1962 κλείνει μια θρυλική διετία με δύο συνεχόμενα Κύπελλα Πρωταθλητριών και ζητάει ένα χρηματικό bonus. Η διοίκηση αρνείται αλλά και τον προσβάλλει. Φεύγει αλλά αφήνει πίσω του κατάρα λέγοντας: «Για 100 χρόνια καμία πορτογαλική ομάδα δεν θα ξανακερδίσει δύο φορές το Κύπελλο Πρωταθλητριών συνεχόμενα. Χωρίς εμένα η Μπενφίκα δεν θα το ξανακερδίσει». Η κατάρα εκπληρώθηκε: η Μπενφίκα θα έχανε τελικούς στην Ευρώπη για δεκαετίες.

Οι μαύρες γάτες

Στη Βιρτζίνια, η κατάρα των τσιγγάνων διαρκεί έναν αιώνα, προκαλώντας ατυχήματα και πυρκαγιές σε γήπεδα. Στην Αργεντινή, το 1967, οπαδοί έθαψαν επτά μαύρες γάτες στο γήπεδο της μισητής τους αντιπάλου, της Ρασίνγκ. Οι οπαδοί ήταν υποστηρικτές της Ιντεπεντιέντε. Η Ρασίνγκ από ένα «μεγαθήριο» έγινε μικρομεσαία ομάδα και Ιντεπεντιέντε βρέθηκε να κατακτά επτά Libertadores. Η κατάρα έσπασε το 2014.

Και η μεγάλη «κατάρα» του Ράμσεϊ

Η πιο διάσημη κατάρα των τελευταίων ετών αφορά στον Άαρον Ράμσεϊ. Από το 2009 και μετά όταν έπειτα από γκολ στο Λιχτενστάιν – Ουαλία απεβίωσε ο Ισπανός δημοσιογράφος Αντρές Μόντες. Ακολουθούν και θάνατοι διασήμων μετά από τα γκολ του στην Άρσεναλ: Μπιν Λάντεν (2011), Στιβ Τζομπς, Μουαμάρ Καντάφι, Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα (Αργεντίνος δικτάτορας), Γουίτνεϊ Χιούστον, Πολ Γουόκερ, Ρόμπιν Ουίλιαμς, Ντέιβιντ Μπόουι, Νίκι Χέιντεν, Ρούμπιν Κάρτερ, Νάνσυ Ρίγκαν, Άλαν Ρίκμαν και Πίνο Μάνγκο. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, μετά το τελευταίο του γκολ με την Πούμας πέθανε ο Ιταλός δημοσιογράφος, συγγραφέας και παρουσιαστής, Εμίλιο Φέντε.